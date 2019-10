Más de 500 personas desbordan Portaferrissa en la apertura de la primera Freshly Store en Barcelona Comunicae

lunes, 7 de octubre de 2019, 18:09 h (CET) El 4 de octubre a las 18h Freshly Cosmetics abrió su primera tienda física, la Freshly Store. En la puerta de la Freshly Store se concentraron más de 500 personas haciendo cola para ser los primeros en ver la primera tienda física de la marca. Freshly Cosmetics con un modelo de negocio 100% online se abre paso a la omnicanalidad en la C/ Portaferrissa 34 de Barcelona Más de 500 personas llenaron el 4 de octubre la C/ Portaferrissa de Barcelona para descubrir de primera mano la nueva tienda física de Freshly Cosmetics, la Freshly Store. La start-up de cosmética natural, que nació en el entorno digital, cumple por todo lo alto otro de sus challenges de 2019: abrir su primera Freshly Store. “El concepto de la Freshly Store va a poner en jaque al sector cosmético, poniendo a las personas y la experiencia del cliente en el centro. El cliente fluirá a través del diseño orgánico, curvo y sostenible de la Freshly Store. No tenemos ni idea de retail, es por eso que hemos diseñado un nuevo modelo adaptado a las tendencias actuales, sin mirar como lo hacen otros.”, explica Miquel Antolín, fundador de la marca.

En la Freshly Store, diseñada por CuldeSac Custom, están disponibles todas las referencias de Freshly y de Freshly KIDS. Para Mireia Trepat, fundadora de la marca, “La tienda se ha creado no solo como un punto de venta sino como un punto para acercar la experiencia Freshly a nuestros clientes”.

Freshly Cosmetics, lejos de conformarse con saltar al retail revoluciona el concepto trasladando todo los valores de la marca al offline. Se puede percibir la filosofía de Freshly en cada rincón de la tienda: todos sus valores se encuentran en una enorme lona retroiluminada. La Freshly Store permite el acceso con animales y además cuenta con un espacio de decoración natural en el que se han incluido una selección de exclusivas plantas naturales. Uno de los aspectos distintivos de esta Freshly Store es un nuevo modelo de re-fill de productos, donde se podrá rellenar champú, acondicionador y gel de ducha, llevando un envase Freshly. Otra estrategia que pone de manifiesto otro de los valores de la marca, la sostenibilidad.

Sin duda, la Freshly Store cuenta con una de las demandas más exigidas por sus clientes: poder probar los productos. En la tienda se podrán oler, tocar y ver todos los productos y poder así, captar su esencia más natural. Además, incluye, como ya vienen haciendo en el online, la atención personalizada: dando un asesoramiento de rutina personalizada a todos sus clientes.

Como bien podía leerse en su claim “The Future of cosmetics is here” han apostado por un diseño de retail innovador y que también apuesta por la tecnología. De hecho, es en la experiencia de compra donde se apuesta por una revolución en la forma de pago. Y es que ésta cuenta con un punto fijo de pago pero también con dos puntos móviles desde los que se podrá pagar con tarjeta o a través del móvil, sin necesidad de ir hacer cola.

Freshly Cosmetics da un paso más en su expansión de mercado con la apertura de la primera Freshly Store en C/ Portaferrissa, 34 de Barcelona y da el salto al retail con un concepto revolucionario donde, por primera vez, se podrá comprar Freshly en persona y entender con los 5 sentidos qué es Freshly. Sin duda, a la marca ‘made in Spain’ le esperan muchos más éxitos y es que en tan solo tres años se ha posicionado como la marca líder de cosmética natural gracias a su crecimiento rápido y continuado. De hecho, la marca prevé que la Freshly Store se convierta en una tienda con una facturación de 30.000€/m2 gracias a su modelo de prueba de productos y cobro deslocalizado, mientras que para finales de este 2019 Freshly Cosmetics tienen previsto llegar a las 12M €, superando así las previsiones iniciales.

