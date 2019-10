Belén Larrañaga y Fernando Martínez reciben la Distinción Oficial del Colegio de Farmacéuticos de Gipuzkoa Comunicae

lunes, 7 de octubre de 2019, 16:24 h (CET) En reconocimiento a su dedicación, implicación y compromiso con el mundo profesional farmacéutico. Ambos recibieron la Distinción el pasado sábado en San Sebastián en el transcurso de la "Farmafesta", que reunió a más de 200 profesionales y contó con la asistencia del Director de Farmacia del Gobierno Vasco, Jon Iñaki Betolaza Belén Larrañaga, quien durante 32 años ha estado al frente del Centro de Información del Medicamento del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa (COFG) y Fernando Martínez-Martínez, director del Grupo de Investigación en Atención Farmacéutica de la Facultad de Farmacia en la Universidad de Granada, recibieron el pasado sábado la Distinción Oficial del COFG, máxima distinción de la entidad, de manos de su presidente, Miguel Ángel Gastelurrutia.

La entrega de ambos galardones -consistentes en un Grabado de Chillida, junto a un diploma acreditativo y una escultura del Peine del Viento-, tuvo lugar en el transcurso de la Farmafesta, la fiesta anual de la farmacia guipuzcoana organizada por el COFG que reunió en la capital donostiarra a más de 200 profesionales farmacéuticos y de otros ámbitos sanitarios.

Asimismo, en el transcurso de la cita, los farmacéuticos José Ignacio Echeverria, Mª Luisa Toca, Mª del Coro Elorza, Mª del Carmen Erneta, Fco. Javier Estella, Iciar Larrinaga, Ignacio Ollo, Mª Soledad Oreja, Belén Larrañaga y Fernando Gil –quien no pudo asistir por motivos personales-, recibieron el reconocimiento como “Colegiados de Honor”. Este galardón reconoce sus especiales circunstancias de “laboriosidad, constancia y sacrificio” en el desempeño de la profesión. Asimismo, se dio la bienvenida a los nuevos colegiados en Gipuzkoa.

Distinciones

El profesor y director del Grupo de Investigación en Atención Farmacéutica de la Facultad de Farmacia en la Universidad de Granada, Fernando Martínez-Martínez, manifestó su agradecimiento por la Distinción ya que “en pocas ocasiones tiene uno ocasión de recibir reconocimientos profesionales” y agregó que “este reconocimiento no es para mi, sino para un grupo humano muy grande que apuesta por la farmacia asistencial y orientada a servicios, un modelo que está generando evidencia científica de lo que puede aportar la farmacia”, apostilló.

Por su parte, Belén Larrañaga, farmacéutica que durante 32 años ha estado al frente del Centro de Información del Medicamento (CIM) en el Colegio guipuzcoano (1986-2018) se mostró muy emocionada con la Distinción Oficial, hizo extensible el reconocimiento a sus compañeros farmacéuticos y administrativos en el COFG “quienes siempre han estado ahí para apoyarme” y agradeció el haber podido tener un trabajo “en el que cada día he podido aprender mucho de los farmacéuticos guipuzcoanos”, subrayó.

Jon Iñaki Betolaza, Director de Farmacia del Gobierno Vasco, dirigió también unas palabras a los asistentes y recordó que “estamos trabajando para integrar la farmacia en el sistema asistencial” y en esta línea recordó que “seguimos apostando por el seguimiento fármaco terapéutico y la atención farmacéutica”.

La profesión farmacéutica en Gipuzkoa

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa (COFG) aglutina a 1.144 farmacéuticas y farmacéuticos colegiados en el Territorio de los cuales 924 son Mujeres (80,76%) y 220 Hombres. El 90,3% está activo y 906 (el 79,19%) desarrollan su labor en alguna de las 286 farmacias del Territorio. El resto de colegiados trabajan en otros ámbitos como: análisis clínicos, farmacia hospitalaria, industria farmacéutica o en la distribución, además de en docencia, dermofarmacia, salud pública, alimentación, óptica y ortopedia, entre otros.

