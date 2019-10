Schneider Electric resuelve los desafíos del ‘edge computing’ con el nuevo EcoStruxure 6U Comunicae

lunes, 7 de octubre de 2019, 13:33 h (CET) El microcentro de datos EcoStruxure C-Series 6U de montaje en pared garantiza un diseño de perfil bajo, lo que lo hace un 60% menos intrusivo y le permite montar servidores de gran tamaño. La evaluación de vulnerabilidad de seguridad del dispositivo mejora la ciberseguridad. EcoStruxure continúa con su evolución con una cartera simplificada y completa para centros de datos desde la nube hasta el borde Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión y automatización de la energía, ha anunciado que ha simplificado y alineado sus soluciones de centros de datos para el nuevo mundo híbrido de TI con la introducción de EcoStruxure Data Center Solutions, presentado hoy en el Innovation Summit de Barcelona, que se celebra del 2 al 3 de octubre. La última evolución de los sistemas integrados de Schneider Electric reúne energía, refrigeración, racks y administración para respaldar el despliegue de redes de TI distribuidas en todos los entornos, desde pequeñas aplicaciones hasta la nube de hiperescala. Dentro de esta cartera, Schneider trae al mercado el primer microcentro de datos EcoStruxure C-Series 6U de montaje en pared, diseñado para admitir servidores en el borde en un gabinete de bajo perfil que maximiza el espacio del suelo.

Cuatro soluciones rápidas, flexibles, manejables y configurables que son altamente seguras y que utilizan lo último en tecnología de gestión:

EcoStruxure Micro Data Center: S-Series; C-Series; R-Series

Gabinete autónomo de un solo rack que incluye monitoreo y administración remotos, servicios, seguridad física, SAI, distribución de energía y dispositivos de refrigeración para una forma rápida, simple y personalizada de diseñar, implementar y gestionar soluciones de edge computing en múltiples entornos.

EcoStruxure Row Data Center: S-Series; C-Series; R-Series

Las soluciones prediseñadas de una sola fila para modernizar la infraestructura son altamente configurables y escalables. Estas abarcan los sistemas de gestión, energía, refrigeración y rack, y elimina tiempo y complejidad desde el diseño hasta la instalación y operación en diversos entornos.

EcoStruxure Pod Data Center: Pod

Los innovadores sistemas de módulos listos para rack para desplegar TI a escala ofrece una integración simple con una variedad de configuración de refrigeración y energía que resulta en un proceso de diseño y de instalación simplificado y en una reducción del 15% en los costes CapEx.

EcoStruxure Modular Data Center: All-in-One; IT Hall; Power

Soluciones prefabricadas y probadas lanzadas como bloques de construcción funcionales de energía, TI, o centros de datos todo en uno que ofrecen una implementación flexible y predecible y la capacidad de escalar la capacidad rápidamente.

El microcentro de datos EcoStruxure 6U aborda los retos del ‘edge computing’

Para satisfacer las necesidades del presente mundo conectado, compañías de todos los tamaños están afrontando la transformación digital. Como resultado, los sistemas de TI están ubicándose cerca de los lugares donde se crean y son procesados los datos, una tendencia disruptiva que recibe el nombre de edge computing o computación en el borde. El edge computing presenta nuevos desafíos con muchos sistemas distribuidos en lugares sin personal de TI con nuevas demandas de seguridad y en entornos que no están optimizados para sistemas TI.

El microcentro de datos con soporte de pared 6U de Schneider Electric está diseñado para la computación en el borde allí donde el espacio es primordial y la resistencia es imprescindible. El dispositivo permite que los servidores grandes y pesados, los equipos de red y el SAI se monten de forma segura en una pared, por lo que no consume nada de espacio en el suelo y es un 60% menos intrusivo que los gabinetes de montaje en pared convencionales.

“Con el diseño creativo y la funcionalidad del microcentro de datos EcoStruxure 6U podemos abrir nuevas posibilidades para implementar TI resistente en el borde, haciendo realidad la transformación digital”, ha indicado Jim Simonelli, SVP de negocios emergentes y de la división de energía segura de Schneider Electric. “Nadie más puede proporcionar las soluciones completas y estandarizadas de infraestructura de TI que Schneider puede brindar junto con su ecosistema de socios para garantizar una implementación y una compatibilidad simplificadas. Una solución de centro de datos EcoStruxure completamente integrada, que incluye EcoStruxure IT y Asset Advisor, monitoreo y servicios remotos las 24 horas, los siete días de la semana, garantiza la resistencia en la nube y en el borde”.

El nuevo dispositivo asistente de Schneider Electric potencia la ciberseguridad

A medida que proliferan las redes en el borde, los profesionales de TI se enfrentan a nuevos desafíos de seguridad. Se estima que el 61% de las pequeñas y medianas empresas sufren ciberataques anualmente. Para defenderse de esta amenaza, Schneider Electric ha anunciado su nuevo Device Security Vulnerability Assessment, ya disponible en EcoStruxure IT Expert™, que es el software de gestión y monitoreo basado en la nube de Schneider para software local, TI distribuida y centros de datos. El lanzamiento incluye la evaluación de todos los dispositivos conectados de Schneider Electric con futuras actualizaciones para ampliar capacidades neutrales del proveedor.

Esta nueva evaluación reduce el riesgo de una vulneración de la seguridad y ahorra tiempo al ayudar a los usuarios a determinar las amenazas y a tomar medidas preventivas antes, lo que en última instancia rebaja las posibilidades de interrupciones importantes del negocio y la pérdida de datos. Específicamente, ayuda a los clientes a identificar e informar vulnerabilidades, prevenir riesgos, cumplir con las políticas y regulaciones de seguridad y comprender las mejores prácticas de seguridad de la industria. Los usuarios de EcoStruxure IT Expert pueden encontrar la evaluación de vulnerabilidad en la pestaña “Evaluaciones” de la herramienta.

Se puede obtener más información sobre estos productos y mucho más en Innovation Summit Barcelona.

