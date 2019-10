Dos de las mejores sinfonías de Beethoven y Mahler en los próximos conciertos de Ibermúsica La Séptima del alemán y la Novena del austriaco los días 8 y 9 de octubre en el Auditorio Redacción Siglo XXI

lunes, 7 de octubre de 2019, 13:40 h (CET) Ha empezado fuerte la nueva temporada en que Ibermúsica cumple sus primeros 50 años ofreciendo la mejor música clásica. Tras la inauguración de la temporada el pasado 19 de septiembre con el gran Zubin Metha y la colosal Sinfonía Fantástica de Berlioz llega el turno a dos de las grandes sinfonías de dos de los mejores compositores, nada menos que Beethoven y Mahler con la Séptima y la Novena respectivamente. Y todo de la mano de Esa-Pekka Salonen y la Philharmonia Orchestra de la que es titular. Los conciertos serán los días 8 y 9 de octubre, a las 19:30 horas en el Auditorio Nacional de Música de Madrid.



Como ocurre con el Réquiem de Mozart es habitual interpretar que la última sinfonía completa de Mahler como una prefiguración de su muerte. Es cierto que la página final del último movimiento de la Novena, es uno de los más famosos espacios para la muerte en la música orquestal, un momento en el que la música lentamente, dolorosamente, llena el vacío existencial entre el sonido y el silencio, presencia y ausencia , vida y muerte. Incluso en la partitura, el compositor austriaco indicó pianississimo, con una larga pausa: "ersterbend" (muriendo), como si su mensaje no estuviera lo suficientemente claro.



Así lo han interpretado algunos de los más grandes maestros que han dirigido esta obra, como Leonard Bernstein, Claudio Abbado, o Herbert von Karajan. La Novena es, en realidad, una música que representa un conjunto completo de muertes. La verdad es que la muerte parecía perseguir a Mahler. Siete de sus hermanos murieron en la infancia, y su amada hija de cuatro años, María, murió de escarlatina. Además, escribió la Novena sabiendo que él mismo podría morir muy pronto.



“La idea de lo correcto y lo incorrecto no existe” en la Novena Sinfonía de Mahler, según el Director Principal de la Philharmonia Orchestra, Esa-Pekka Salonen. Una partitura en la que el propio Mahler se despide del mundo, con una elegía que celebra, teme, se mantiene erguida y se resiste a dar las buenas noches. “La Novena representa un gran desafío para el director, porque el propio Mahler, nunca la escuchó. Su forma de orquestar era muy práctica. Él conscientemente escribía de más en la partitura y luego, en los ensayos, eliminaba las líneas innecesarias. Para Mahler, la composición era un proceso continuo y por eso podemos considerar esta obra como inacabada” afirma Salonen sobre una obra que ha trabajado en gira y registrado con la Philharmonia Orchestra. Tras casi tres lustros al mando de la londinense Philarmonia Orchestra nadie duda de que Esa-Pekka Salonen es uno de los directores más respetados y valorados de su generación.



Beethoven y su Séptima

En la segunda cita el día 9, la orquesta anticipa el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven interpretando su Séptima Sinfonía y la obertura Rey Esteban. Entre ambas obras ofrecerán, junto a la soprano Rebecca Nelsen, la Suite Lulú de Alban Berg; y es que el director finlandés y la formación sinfónica han ampliado su repertorio en las últimas temporadas poniendo especial atención en el siglo XX. “La Philharmonia es un grupo que conjuga talento y energía con una facilidad de comunicación musical, calidez personal, asunción de riesgos y siempre buen humor” afirmaba Salonen como preámbulo a la presente temporada.



