Schneider Electric se alía con Avnet y Iceotope para desarrollar soluciones de centros de datos

lunes, 7 de octubre de 2019, 10:33 h (CET) Los chips de los servidores admiten inteligencia artificial, big data y computación de alto rendimiento, son más densos y soportan mayores temperaturas, lo que puede elevar la demanda por esta tecnología. El análisis preliminar muestra que la refrigeración líquida por inmersión supone un ahorro de costes de propiedad y CapEx en comparación con las arquitecturas tradicionales de los centros de datos refrigerados por aire Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión y automatización de la energía, ha anunciado su asociación con Avnet y Icetope para desarrollar conjuntamente soluciones innovadoras de refrigeración líquida por inmersión para centros de datos. Esta alianza reúne a tres líderes de la innovación tecnológica global: Avnet, que ofrece servicios de integración de tecnología; Iceotope, que dispone de herramientas de refrigeración líquida; y Schneider Electric con soluciones de infraestructura de centros de datos.

“Las aplicaciones de alta exigencia computacional, como la IA y el IoT, están alimentando la necesidad de un mayor rendimiento de los chips. Nuestro análisis cuantitativo y las pruebas de refrigeración líquida muestran beneficios significativos para el mercado”, ha asegurado Kevin Brown, CTO y SVP de Innovación de Schneider Electric. “Este acuerdo supone un nuevo paso en el desarrollo de soluciones y estamos emocionados por trabajar con Avnet y Iceotope”, ha añadido.

Schneider Electric ha invertido en Iceotope a través de SE Ventures, el vehículo de inversión de la compañía que se incluye en su programa ‘Innovation at the Edge’ y que ofrece financiación, incubación, asociaciones y joint ventures con socios externos para hacer realidad las ideas que impulsan la transición hacia la energía descentralizada, digitalizada y descarbonizada.

La refrigeración líquida por inmersión supone un ahorro de gastos operativos

El análisis preliminar de Schneider Electric sobre la solución de refrigeración líquida por inmersión a nivel de chasis frente a una solución tradicional de enfriamiento por aire muestra un ahorro de CapEx del 15% y un ahorro energético de al menos el 10%, lo que se traduce en un ahorro del coste total de propiedad (TCO) de más del 11% en veinte años.

“La potencia de procesamiento necesaria para las cargas de trabajo con IA en los centros de datos requiere de soluciones avanzadas para mantener los sistemas conectados funcionando de manera eficiente, algo que se ve impulsado en gran medida por la reciente explosión del IoT”, ha indicado Scott MacDonald, presidente global de Avnet Integrated. “El desarrollo de una solución de refrigeración líquida ofrece a los clientes el rendimiento necesario para cumplir con las crecientes demandas informáticas. Este es un ejemplo excelente sobre cómo trabajamos para proporcionar las soluciones avanzadas necesarias para satisfacer las necesidades de los centros de datos en prácticamente cualquier industria”, ha señalado.

“Iceotope está encantada de trabajar con Schneider y Avnet en una solución que cumple la promesa de la refrigeración líquida”, ha expresado David Craig, CEO de Iceotope. “Trabajar con grandes socios que comparten la misma pasión por la innovación, el pensamiento enfocado en las soluciones y la calidad es un placer. Nuestra capacidad para llevar nuestra IP a soluciones combinadas que gestionen los desafíos de la densidad de los chips, el consumo de energía y agua, los retos de espacio y ubicación, y los problemas cada vez más complejos relacionados con el ambiente y el clima hostiles cambiarán el juego en la industria”.

La refrigeración líquida es más eficiente y menos costosa para las aplicaciones de alta densidad

El poder de procesamiento paralelo de las unidades de procesamiento gráfico, conocidas como GPU, las convierte en el modo más eficiente de cara al creciente número de aplicaciones que incluyen IA, big data y minería de datos, entre otros. Los chips son cada vez más densos en potencias de diseño térmico, alcanzando los 400 vatios o más. Esto hace que las arquitecturas tradicionales de los centros de datos refrigeradas por aire sean poco prácticas, costosas y menos eficientes en comparación las que se enfrían por líquido. En este caso, los servidores están parcialmente sumergidos en un fluido dieléctrico.

La refrigeración líquida ofrece los siguientes beneficios:

Eficiente: No es necesario aire acondicionado, pues ofrece la misma potencia de procesamiento con menos energía

No es necesario aire acondicionado, pues ofrece la misma potencia de procesamiento con menos energía Silencioso: No hay ningún ruido de ventiladores y bombas

No hay ningún ruido de ventiladores y bombas Resistente: Los componentes están en un modulo sellado que resiste al polvo y al humo

Los componentes están en un modulo sellado que resiste al polvo y al humo Compacto: Es más pequeño y flexible Estos beneficios significan que la refrigeración líquida puede ser la tecnología preferida para otras aplicaciones más allá de las densidades de potencia extremas. Este blog describe cinco razones para considerar la adopción de la refrigeración líquida en lugar de las arquitecturas tradicionales de enfriamiento por aire.

El acuerdo se ha anunciado en el Innovation Summit de Schneider Electric, que se celebra entre el 2 y el 3 de octubre en Barcelona. Los asistentes al evento pueden ver las soluciones de refrigeración líquida en acción visitando el Innovation Hub

