Orience & Summit se suma al Proyecto Alpha

lunes, 7 de octubre de 2019, 09:00 h (CET) La empresa y consultora, dedicada a la compra, alquiler y reforma de propiedades en Europa, muestra su cara más solidaria colaborando con Proyecto Alpha, asociación que lucha contra la distrofia muscular Orience & Summit, con sede en Barcelona, ha iniciado una colaboración con Proyecto Alpha, organización sin ánimo de lucro que ayuda a los afectados por distrofia muscular de cintura por déficit de sarcoglicanos y sus familiares.

El patrocinio de Orience & Summit se materializará a través del club deportivo Rayoteam, especializado en pruebas atléticas de larga distancia, que actuará como plataforma de visibilidad y captación de fondos para la asociación Proyecto Alpha.

Uno de los primeros retos que deberá afrontar el club deportivo es el ironman de Kona (Hawaii) 'Road to Kona', que se celebrará el próximo 12 de octubre, y en el que participará Iván Herruzo, triatleta profesional de Rayoteam, que buscará dar visibilidad a la distrofia muscular y se convertirá en el embajador de la asociación en todo el mundo.

Para Herruzo, el reto es mayúsculo y se muestra orgulloso y motivado de participar en una de las pruebas deportivas más duras, con un objetivo tan concreto. "Saber que los afectados por esta enfermedad tienen diariamente dolores musculares y otros síntomas graves, como si participaran en un ironman, me hizo tomar conciencia de lo que supone sufrir distrofia muscular", explicó Herruzo.

Por su parte, Oriol Molas, director general de Orience & Summit explicó que "Rayoteam es una palanca muy importante para dar visibilidad a la distrofia muscular y que seguro conseguirá captar fondos para la investigación de la enfermedad".

Esta es una de las acciones que se enmarcan dentro de la política de Responsabilidad Social Corporativa de la compañía.

Una vez celebrado el ironman de Kona, Orience & Summit y Rayoteam llevarán a cabo nuevas actividades lúdico-deportivas con el objetivo de seguir recaudando fondos para la asociación Proyecto Alpha.

"Súmate al reto 'Road to Kona'"

Sobre Proyecto Alpha

Proyecto Alpha es una asociación sin ánimo de lucro que se creó con el objetivo de ayudar en la investigación y luchar para encontrar un tratamiento para los afectados de distrofia muscular de cintura por déficit de sarcoglicanos (Alpha, Beta, Gamma y Delta).

El objetivo de la asociación es sensibilizar a la población y dar a conocer la enfermedad en España a través de la creación de un registro de pacientes afectados por la enfermedad, una guía informativa para los pacientes y sus familias y obtener recursos para financiar los cuidados y seguir investigando.

Sobre Orience & Summit

Orience International es una consultoría que ofrece asesoramiento y acompañamiento a inversores extranjeros que quieran adquirir propiedades en el mercado inmobiliario español. Por su parte, Summit Venture Partners se dedica a la compra, reforma y alquiler de propiedades en toda Europa para extranjeros, especialmente procedentes del mercado chino.

