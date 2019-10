La portavoz popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, lanzó una dura e inmerecida crítica a sus compañeros vascos en el cónclave que estos celebraron en Vitoria el pasado mes. Les acusó de “tibieza”, lo que no deja de ser un sinsentido en los militantes de un partido que estuvieron en primera línea contra el terrorismo etarra, con un coste altísimo en vidas, aunque no en votos. La brillante retórica de Álvarez de Toledo no la exime de cometer el peor de los errores, ser injusta, e incluso no atenerse a la verdad de los hechos. Y éstos son tan luctuosos, que no deberían olvidarse, nunca.