La multinacional dedicada a nutrición y estilo de vida saludable ha donado 2 millones de dólares para combatir el hambre global y ha anunciado su alianza con la ONG Feed The Children La multinacional de nutrición y estilo de vida saludable, Herbalife Nutrition, ha anunciado el lanzamiento de la iniciativa global Nutrición para Hambre Cero, con la donación de 2 millones de dólares que contribuirán a acabar con el hambre en el mundo, garantizar que las personas tengan acceso a una buena nutrición y atacar el crecimiento de la obesidad.

La iniciativa -que cuenta con el apoyo de socios sin ánimo de lucro- se centrará en dar acceso a alimentos saludables, mejorar la educación sobre nutrición saludable, identificar fuentes de comida sostenibles y aumentar la visibilidad de este problema global.

Junto a esta iniciativa, la compañía anunció igualmente su colaboración con Feed the Children, una organización sin ánimo de lucro que busca acabar con el hambre infantil en el mundo. Feed the Children designó el mes de septiembre como el mes para para combatir el hambre, y como miembro destacado de Nutrición Para Hambre Cero, Herbalife Nutrition apoyará los programas a desarrollar con este objetivo.

“La iniciativa Nutrición para Hambre Cero aborda los problemas pandémicos clave y, a través del trabajo con nuestros socios -como Feed the Children- esperamos construir un mundo donde todos tengamos acceso a una comida y una nutrición de calidad”, ha comentado al respecto Alan Hoffman, vicepresidente ejecutivo de Asuntos Corporativos Globales.

“Feed the Children se enorgullece de esta asociación con Herbalife Nutrition para abordar el importante problema del hambre infantil”, afirmó Travis Arnold, Presidente y CEO de Feed the Children, organización presente en 11 países que ha apoyado a 6.5 millones de personas en el mundo. “El problema no lo podemos combatir solos. Sabemos que cuando combinamos nuestros esfuerzos, tendremos un mayor impacto en las vidas de las familias que más nos necesitan alrededor del mundo”.

Nutrición para Hambre Cero cumple con el Objetivo de Desarrollo Sostenible #2 de las Naciones Unidas, que incita a implementar acciones contundentes para acabar con el hambre en todas sus formas de cara al 2030, así como proveer soluciones para lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición en el mundo.

Con la donación de 2 millones de dólares, la compañía establece una alianza con organizaciones que trabajan para aliviar el hambre y la mala nutrición e impulsará la seguridad alimentaria, a la vez que aportará donaciones en especie de comida y productos nutritivos a poblaciones vulnerables y facilitará recursos para el fomento de la educación nutricional en los países y zonas donde la ONG opera.

En España, Herbalife Nutrition cuenta con una larga tradición de responsabilidad social corporativa, con el patrocinio de deportistas como el equipo de fútbol Atlético de Madrid Femenino o el equipo de baloncesto Herbalife Gran Canaria. También desarrolla importantes labores de apoyo a ONGs como Aldeas Infantiles, a través de la Herbalife Nutrition Foundation y su programa Casa Herbalife, para ayudar a mejorar la nutrición de niños, jóvenes y familias necesitadas.

