Panda Security revoluciona el control parental móvil con Panda Dome Family

viernes, 4 de octubre de 2019, 14:21 h (CET) La app de control parental, ya disponible para Android e iOS, permite monitorizar qué está haciendo y dónde está cada miembro de la familia en cada momento. Su botón del pánico permite a los menores avisar a sus padres de un peligro y les da su localización exacta. Al mismo tiempo, es capaz de detectar problemas de adicción al móvil y prevenir el ciberacoso, entre otras funcionalidades La empresa española Panda Security ha añadido a su Suite la función Family, una nueva capa de seguridad pensada para aquellas personas que necesitan proteger a sus hijos y a su familia en tiempo real. Este sistema de control parental ha sido concebido para evitar los riesgos que hay en Internet y para prevenir situaciones peligrosas en el mundo real.

A su vez, Family ha sido diseñado para concienciar a los menores de los usos negativos que pueden dar a sus smartphones, al tiempo que sirve de herramienta de monitorización para los padres. De este modo, obtienen un conocimiento certero de lo que están haciendo sus hijos en todo momento, lo que facilita la tarea de detectar situaciones problemáticas o a evitar.

“Con Family hemos generado una solución a uno de los principales problemas a los que se enfrenta la inmensa mayoría de las familias en la actualidad: el mal uso y los riesgos que entraña vivir en una sociedad hiperconectada. Sin ir más lejos, 6 de cada diez menores de 18 años hace un uso problemático de su smartphone; 1 de cada 7 ha enviando contenido sexual y 1 de cada 4 lo ha recibido. Además, el 7% de los estudiantes españoles es ahora mismo víctima de ciberacoso”, resalta Hervé Lambert, Global Consumer Operations Manager de Panda Security.

Evita riesgos de adicción al móvil

Esta herramienta permite a los padres conocer los hábitos de uso de sus hijos con sus teléfonos móviles. Por medio de su tecnología, pueden saber qué aplicaciones usan, a qué redes sociales acceden o cuánto tiempo pasan en cada una de ellas; obteniendo alertas si hacen un uso adictivo de sus móviles.

Así, a través de una sencilla interfaz, Family cuenta con la función de restringir el tiempo diario que pasan en cada una de las aplicaciones. También limita el acceso a alguna de ellas para evitar distracciones en el colegio o durante el tiempo que se pasa en familia.

Control parental también en el mundo offline

Además de en la vida digital, Panda Family vela por la seguridad física de todos los miembros de la familia, siempre que lleven su móvil consigo. Para ello, cuenta con una función de configuración de zonas seguras predefinidas. Esta herramienta de precisión avisa a los padres cuando los niños han llegado o salido de dichas zonas. Además, esta solución también está concebida para usarse con personas mayores que necesitan supervisión o control de localización.

En este sentido, los tutores sabrán en todo momento los movimientos que han realizado fuera del hogar: si han han abandonado la casa cuando no debían, si han salido del colegio en horas lectivas o si llevan mucho tiempo sin que su teléfono se mueva de una zona. La utilidad de estas funciones de geolocalización se ponen también de manifiesto con su botón del pánico: al presionarlo, el sistema alerta instantáneamente a los padres y les proporciona la localización en tiempo real de su hijo.

Con Family también se puede encontrar el teléfono en caso de pérdida o robo y borrar la información de forma remota para proteger la privacidad y seguridad del menor, en caso de que su móvil caiga en malas manos.

Un producto integrado en Panda Dome

Family forma parte de Panda Dome, un producto de seguridad omnicanal 100% customizable que se adapta a las necesidades de cada usuario en cada momento de su vida. Fruto de su vocación para facilitar a los padres la tarea de monitorizar a toda la familia, además de su versión Desktop, Panda Dome está disponible en los sistemas operativos Android e iOS para que los padres puedan velar por la seguridad de todos en todo momento.

Panda Dome actúa como una cúpula (en inglés ‘dome’) resistente y flexible de seguridad en la vida de sus usuarios. Les defiende de una manera integral ante cualquier amenaza, al mismo tiempo que se adapta en cada etapa de su vida y, también, a su bolsillo.

“Hemos creado un entorno de seguridad que protege a las personas y a sus familias de forma integral, adaptándonos a su vida digital, no sólo a alguno de sus dispositivos. Cada día tenemos más aparatos conectados a Internet, como las televisiones, las cafeteras o las neveras inteligentes. Pensar únicamente en móviles, wearables y ordenadores ya no es suficiente para mantener nuestra seguridad digital. Entendemos que los padres nos enfrentamos al difícil reto de permitir a nuestros hijos un cierto nivel de independencia a la vez de protegerlos. El nuevo Panda Dome Family ayuda a los padres a proteger a nuestras familias de los efectos secundarios negativos de Internet, ofreciendo soluciones adaptadas a nuestras necesidades individuales”, sentencia Hervé Lambert, Consumer Global Operations Manager de Panda Security.

