Las plagas más comunes en otoño, informa Desinsectaciones Costa Málaga

viernes, 4 de octubre de 2019, 14:16 h (CET) Las alteraciones climatológicas provocadas por la llegada de las lluvias típicas del otoño y el descenso de temperaturas, trae consigo la alteración vital de muchos animales o insectos y como consecuencia de ello, la aparición de plagas. A continuación, las plagas más comunes en esta época del año Plaga de chinches

Una plaga de chinches en casa es de las peores plagas que se puede sufrir. Durante el otoño este tipo de insecto busca refugio para invernar y como consecuencia de ello, la presencia de chinches puede notarse en los hogares. Como dato relevante: la invasión de este tipo de insecto se ha visto incrementada en un 50% en los últimos añosl .

Procesaria del pino

Entre septiembre y octubre nacen las larvas de la procesionaria del pino, que construyen bolsones de seda como refugio para los próximos meses de frío. No es hasta la finalización del invierno y su consecuente subida de temperaturas, cuando se produce la procesación de las orugas del árbol hacia el suelo.

Este ciclo de vida, hacen del otoño la mejor época para realizar el tratamiento fitosanitario oportuno como método de prevención de futuras moletas apariciones.

Roedores

No solamente en verano, las plagas de roedores también son frecuentes en otoño, sobre todo en superficies con poca higiene y presencia de suciedad. Para poner fin a este tipo de plagas, las empresas especializadas en el eliminación y control de plagas en Málaga es la opción mas acertada. Tan sólo de esta forma se garantiza su eliminación.

Picudo rojo de las palmeras

Como su nombre indica, el picudo rojo es un insecto que ataca a las palmeras. Las plagas de este tipo son comunes en zonas de clima templado, como es el caso de de Málaga.

El picudo rojo tiene su ciclo vital 3 o 4 meses en el año, lo que se traduce en la reproducción de entre 3 y 4 generaciones al año.

Observar con frecuencia a las palmeras debe ser clave, pues los síntomas visibles no aparecen hasta pasados varios meses de la infectación. Una vez detectado cualquier indicio, se recomienda actuar lo más rápido posible. En los meses de otoño y primavera es recomendale tratar a las palmeras afectadas con nematodos entornopatógenos.

Ante tal situación los ayutamientos de las localidades malagueñas han confiado en profesionales de control y eliminación de plagas en Málaga.

