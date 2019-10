Energía para todos: Schneider Electric amplía su cartera de soluciones para comunidades aisladas

Schneider Electric lanza una nueva solución eléctrica de pago por uso que es totalmente compatible con todas las plataformas de dinero digitales y que no necesita de una conexión de red móvil. El grupo también presenta dos soluciones de iluminación adicionales: una nueva linterna solar portátil y un nuevo faro para completar la gama Mobiya Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión y automatización de la energía, presenta sus nuevas soluciones independientes – la familia Homaya PayG, Mobiya Lite y Mobiya Front – en el marco del Innovation Summit de Barcelona, el evento de referencia de la compañía donde se debate el futuro del sector energético que se celebra entre el 2 y el 3 de octubre. Estos nuevos productos garantizan el acceso a la luz a las comunidades aisladas, ubicadas fuera de la red, durante todas las horas de cada uno de los siete días de la semana, así el poder proveer de corriente de alimentación a los electrodomésticos de baja tensión.

Homaya Family PayG: un sistema universal de pago por uso

Schneider Electric ha decidido lanzar una nueva oferta de Homaya Family con una opción de pago por uso que permite a los proveedores de energía arrendar estos sistemas a hogares que solo pagarán por la energía que consuman. Esta propuesta no requiere de una conexión a la red móvil y es compatible con todas las plataformas de dinero digitales.

Los usuarios compran el crédito de energía que necesitan y, a cambio, reciben un código para activar su sistema a través del teclado situado en la parte frontal del dispositivo. El producto es totalmente personalizable, se puede adaptar a diferentes paneles solares y ajustar la capacidad de la batería.

Nuevas linternas solares Mobiya para iluminar el entorno de mil y una maneras

Schneider Electric amplía su gama de linternas solares Mobiya con dos nuevos productos. Apostando una vez más por la ergonomía, la funcionalidad y la calidad, ambos han sido diseñados con la misma filosofía en mente, que es asegurar el beneficio al mayor número de hogares posible.

El Mobiya Lite, que es más pequeño que el producto original, tiene una salida de luz de 110 lúmenes. El tamaño y la ergonomía de su mango se adapta a cualquier persona y está equipado con un gancho que se puede colgar en cualquier lugar. Incluso puede ajustarse al cuello de una botella gracias al diseño de su asa. La linterna también tiene una batería de litio y puede cargar un teléfono móvil.

Mobiya Front: este faro dispone de una banda para la cabeza que facilita su fijación, en cualquier lugar. También está equipado con una batería de litio que puede recargarse utilizando una linterna Mobiya o un sistema de la familia Homaya.

Mobiya Original: dado su rotundo éxito, la linterna Mobiya se ha mantenido con el mismo diseño, pero su salida de luz ha aumentado de 170 a 200 lúmenes.

“Estos nuevos productos son el resultado del pensamiento continuo y cuidadoso que se ha aplicado a la forma en que se utilizan nuestras soluciones, como es el caso del Mobiya Original”, explica Joël Lelostec, Director de Desarrollo de Negocios para el programa ‘Access to Energy’ de Schneider Electric. “El equipo de diseño industrial de Schneider Electric ha puesto toda su experiencia en hacer que estas linternas sean más prácticas que nunca. Ya sea en una aldea en Asia, África o Europa, hay mil y una maneras de usarlas, pues sus diferentes aplicaciones son totalmente instintivas”.

Cada vida cambiada es una victoria, gracias a la energía

En 2009, Schneider Electric lanzó su programa ‘Acces to Energy’ con el objetivo de crear soluciones técnicas innovadoras y capacitación para proporcionar electricidad a 3.000 millones de personas que no tienen acceso a energía segura, confiable y sostenible. El grupo está comprometido con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDGs) establecidos por las Naciones Unidas y, en particular, con el SDG 7, lo que significa garantizar el acceso a la energía sostenible a todos como requisito previo para la educación infantil, la calidad de vida y el desarrollo económico.

“En Schneider Electric, estamos orgullosos de poder ayudar a cambiar la vida de las personas con soluciones de energía solar y programas de capacitación energética”, afirma Gilles Vermot Desroches, Director de Sostenibilidad de Schneider Electric. “Nuestro objetivo es crear un ecosistema que fomente el desarrollo sostenible en el sector energético gracias a profesionales capacitados y soluciones simples y limpias que cualquiera pueda usar. Los resultados sobre el terreno son muy alentadores. Cada cambio de vida es una victoria”.

Para obtener más información sobre el programa de capacitación y emprendimiento, visita el canal de YouTube de Schneider Electric para el lanzamiento de la serie web ‘Tomorrow Rising’, que muestra el viaje de cuatro jóvenes en Brasil, India, Nigeria y Senegal.