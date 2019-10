TOT NETdetalla los planes de higiene y desinfección, claves para garantizar la seguridad alimentaria Comunicae

viernes, 4 de octubre de 2019, 13:57 h (CET) La seguridad alimentaria implica a todas las personas que tienen acceso a la instalación industrial o de proceso de alimentos Sin lugar a dudas este verano de 2019 pasará a la historia por el brote de listeriosis que ha vivido nuestro país, que ha afectado a más de 200 personas, y que ha causado tres muertes y siete abortos. La listeria es una bacteria que tiene la capacidad de aguantar las temperaturas de refrigeración, lo que provoca que si dichos productos refrigerados no han recibido un tratamiento térmico efectivo, las probabilidades de carga bacteriana son muy elevadas.

Este caso ha puesto de manifiesto la importancia de garantizar la seguridad, una de las máximas prioridades de la industria alimentaria. Es por ello que todas las empresas del sector alimentario están obligadas a cumplir el sistema APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico), un requisito legal para asegurar la inocuidad y la salubridad de los alimentos. "La normativa actual marca que antes de empezar a implementar este sistema APPCC, la compañía tiene que cumplir una serie de requisitos previos que también son obligatorios. Y uno de ellos es el plan de limpieza y desinfección de las instalaciones", señala Alex Blasco, Director Técnico de la empresa de servicios de limpieza Tot-Net. La compañía dispone de la capacidad técnica y los recursos necesarios para ayudar a sus clientes en los procesos de certificación BRC, IFS o similares, así como para ayudarles en los planes de higiene idóneos.

"Lo más importante a la hora de realizar el plan de limpieza de una empresa alimentaria es conocer muy bien el producto, para poder diseñar y calcular el proceso de limpieza. Dicho plan no es un contrato con la empresa de limpieza, sino que es un análisis técnico, donde exponemos con qué frecuencia limpiaremos, qué productos y desinfectantes utilizaremos, y cómo lo haremos. Es decir, una instrucción para asegurar que dicha instalación quede limpia y desinfectada", remarca Blasco.

Las salas de manipulación y preparado, las instalaciones y la maquinaria, quedan integradas en específicos procesos normalizados. Los procesos que lleva a cabo Tot-Net, garantizan la seguridad higiénica de los elementos que entran en contacto con los productos alimenticios y, en general, de todas las dependencias.

La seguridad alimentaria implica a todas las personas que tienen acceso a la instalación industrial o de proceso de alimentos. "La limpieza en la industria alimentaria, no es una tarea que podamos realizar nosotros solos, sino que necesitamos la estrecha colaboración del cliente que contrata nuestros servicios. Dicho cliente subcontrata un proceso de limpieza y desinfección, pero en ningún caso puede desentenderse del mismo", concluye el director técnico de Tot-Net.

Sobre Tot-Net

Tot-Net es una de las principales empresas de servicios de limpieza de España, con una experiencia de más de 50 años. En Tot-Net se trabaja con el convencimiento de la importancia de su labor. Unas instalaciones limpias y cuidadas son una exigencia colectiva, un factor que influye positivamente en las personas y en muchos casos, una exigencia sanitaria. Un servicio profesional de limpieza, además de aportar bienestar, contribuye al mantenimiento y conservación de las instalaciones y los bienes de equipo. La imagen de los clientes de Tot-Net es la imagen de Tot Net.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.