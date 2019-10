Ambar retoma su carrera musical con más fuerza que nunca para reclamar el favor del público hispano que la convirtió en una estrella de la canción desde sus inicios en la industria musical. Ambar seleccionó a Madrid para lanzar desde allí su nueva producción, por la afinidad que mantiene con la Ciudad, los compromisos artísticos que trabaja en Europa y el recuerdo del lanzamiento de su primer álbum cuando mantenía un romance con un novio español Con la pasión y determinación que siempre la han distinguido, Ambar retoma su carrera musical con más fuerza que nunca para reclamar el favor del público hispano que la convirtió en una estrella de la canción desde sus inicios en la industria musical. Ambar seleccionó a Madrid para lanzar desde allí su nueva producción, por la afinidad que mantiene con la Ciudad, los compromisos artísticos que trabaja en Europa y el recuerdo del lanzamiento de su primer álbum cuando mantenía un romance con un novio español.

La cantante puertorriqueña, que se trasladó a Miami para poder atender su carrera internacional, escala los primeros lugares de las listas de éxitos nuevamente con el sencillo “Te la Doy,” del sello discográfico A A Records. Un tema de autoría compartida con los reconocidos compositores y productores Oscarsito Hernández y Antonio Cortés, quienes escribieron y produjeron el mundialmente reconocido tema de Thalía y Natti Natasha “No me acuerdo”.

Ambar escogió “Te la Doy,” que lanzó, para comenzar la promoción de su nuevo album, el décimo de su carrera. Como mujer fuerte y decidida que es, le habla a otras mujeres, “y a los hombres también” sobre el poder que tiene la mujer sobre “su vida, sentimientos e intimidad.”

“Sólo uno mismo tiene el control de decidir con quién quiere compartir su vida sentimental, su pasión e intimidad,” dijo la cantante y compositora que se encuentra en España como parte de la promoción de su lanzamiento. “Uno mismo y nadie más decide a quién le entrega la llave de su amor…”, concluyo sonriente.

La también exitosa empresaria añadió estar súper emocionada de poder interpretar un tema “tan pícaro donde la mujer se empodera y está en control de sus sentimientos.”

“Te La Doy” representa a la mujer actual y determinada a ser feliz con quien ella decida escoger como pareja,” aseguró. “…la mujer es la que decide con quién quiere estar sentimental y apasionadamente.”

El pegajoso tema que está disponible en dos versiones, urbana y tropical (mambo urbano), cuyos productores musicales son los Productores Alcover y Rodolfo Castillo, tiene elementos de pop, urbano y tropical. Tiene dos versiones de ritmo: Urbano y Tropical.

El vídeo de “Te la Doy,” es otro elemento novedoso para la promoción, en el que la artista fue clave para el desarrollo de la historia. Ambar describe el vídeo como uno conceptual donde la idea es visualizarse como lo que ella es y transmite, una mujer moderna y actual, proyectando sensualidad con clase y que no se rinde ante cualquiera que la pretenda o intente enamorarla. La seriedad del compromiso que representa entregar la llave de su corazón se manifiesta en el vídeo.

“La protagonista del vídeo es una mujer con gran estámina que no se deja llevar por lo físico de un hombre ni se entrega a cualquiera,” comentó Ambar. “Esta chica es una mujer leal y que aunque muchos la desean o la traten de enamorar...se queda con quien se gana su corazón.”

El clip, dirigido por Danil Minorenko, se grabó en los estudios de “The Set’con un excelente equipo de trabajo de Miami, Puerto Rico, Latinoamerica y Europeos. El productor creativo fue el respetado coreógrafo puertorriqueño Danny Lugo y su excelente equipo de bailarines. El productor y encargado de imagen de Ambar y todos los integrantes del vídeo estuvo a cargo del vanguardista “Stylist” Joey Rolón quien busco proyectar un ¨look¨fashion, de una mujer poderosa.

“En esta industria y en nuestra carrera tenemos que estar al frente de las tendencias…Siempre hay que estar creando e innovando ya sea en imagen, ritmos o géneros musicales de igual forma colaborando con otros artistas,” concluyó. “Ambar es una mujer naturalmente coqueta, sensual, segura de sí misma, que se respeta como mujer y defiende sus derechos como fémina con grandes dosis de elegancia y respeto hacia la mujer y hacia ella misma.”

Esta exitosa puertorriqueña, quien fue de las primeras estrellas internacionales en apoyar a su patria tras los devastadores huracanes Irma y María, explica que retomar su carrera en este momento es muy emotivo para ella, como madre y mujer.

“Representa la oportunidad de volver y el lanzarlo aquí en este Madrid me remonta al éxito del primer lanzamiento. Buscamos un sitial importante en la música, no solo en Estados Unidos, el Caribe y Puerto Rico, sino en todos los mercados latinoamericanos donde he tenido la oportunidad de presentarme y estar en los primeros lugares de popularidad como artista,” dijo emocionada desde España. “En este siglo la mujer tiene muchos roles en la sociedad, y muchos retos familiares y profesionales…pero nunca debemos abandonar la carrera que nos apasiona.

Las mujeres, hemos demostrado que somos fuertes y capaces de balancearlo todo, de ser multifacéticas sin descuidar nuestras prioridades y poder triunfar y vencer los retos que a veces pueden ser muchos. Ese es un mensaje poderoso y me siento capacitada para compartirlo sin reservas y facilitar el empoderar a otras mujeres a seguirme.”

“Te la Doy” está disponible en el Canal de YouTube de Ambar:

YouTube: youtube.com/ambarmusical

Sitio Oficial: ambarmusic.net

Facebook: facebook.com/ambarmusical

Twitter: twitter.com/ambarmusical

Instagram: instagram.com/ambarmusical

YouTube: youtube.com/ambarmusical

###