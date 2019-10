Una profecía muy actual Cualquiera que lea estas frases pensara que están escritas en estos tiempos Manuel Montes Cleries

viernes, 4 de octubre de 2019, 11:25 h (CET) A ver qué les parece: “Ay de aquellos que se sienten seguros… se acuestan en lechos de marfil, se arrellanan en sus divanes, comen corderos del rebaño y terneros del establo; tartamudean como insensatos e inventan instrumentos musicales; beben el vino en elegantes copas, se ungen con el mejor de los aceites pero no se conmueven para nada por la ruina de las casas. Por eso irán al destierro, a la cabeza de los deportados Y se acabará la orgía de los disolutos”.



(Cambien corderos por estrellas Michelin y yates; tartamudeos y música por fiestas y tertulias)



Este texto está tomado de un libro que escribió allá por el 750 A.C. el profeta Amós. Desde luego, y según este párrafo, fue un auténtico profeta. Sus vaticinios sobre la situación de la sociedad se vienen cumpliendo en nuestros días.



Reflejan a los países, las clases dirigentes y a todos los que vivimos más pendientes del tener que del ser. Lo malo es que a los desterrados, deportados o defenestrados, les sustituyen otros del mismo jaez.



En estos días se ha presentado en Málaga el informe FOESSA sobre Exclusión y desarrollo social en Andalucía. Entre otros, nos da los datos siguientes: “Un millón y medio de andaluces viven en situación de exclusión”. “La pobreza se hereda. Las personas nacidas en un hogar con limitados recursos materiales y pocos ingresos económicos, tienen más posibilidades de quedar instalados en la exclusión”. Sigue diciendo: “Aunque existe una gran variedad de perfiles, un hogar en situación de exclusión en Andalucía suele estar sustentado por un hombre, español, de 45 a 64 años, con hijos a su cargo, bajo nivel de estudios y en búsqueda activa de empleo”. “Hemos conseguido reducir el espacio de la exclusión, pero se mantiene por encima del existente en el año 2007”.



Dejo al criterio de mis lectores el análisis de los datos de dicho informe que no tienen desperdicio. Nos ayudan a afirmar que la profecía de Amós se sigue cumpliendo. Los personajes que describe son aquellos que permiten y promueven esta situación en la que, al cabo de casi 3.000 años, los pobres siguen siendo pobres y los ricos cada día más ricos. Unos se van… o los echan y vienen otros peores. La profecía se repite.

