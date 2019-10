Redensificación Conocemos el secreto de la juventud de la mano de la Dra. Gema Pérez Sevilla Ana Ruiz de Infante

viernes, 4 de octubre de 2019, 10:31 h (CET) Todos hemos oído hablar del ácido hialurónico, un componente natural presente en la piel que retiene el agua, la mantiene suave y firme, y ayuda a prevenirla del envejecimiento. Sin duda se trata de uno de los ingredientes cosméticos estrella, la mayoría de firmas lo incorporan ya a sus productos, pero también es muy utilizado en medicina estética en forma de gel, ya que sus resultados saltan a la vista, se consigue un efecto lifting global.



Hace unos días el laboratorio suizo Teoxane, expertos globales en desarrollo, fabricación y distribución para la medicina estética, nos presentó Redensity, el primer ácido hialurónico que redensifica la piel respetando la belleza del rostro. Teoxal RHA es el primer relleno de Ácido Hialurónico que no solo corrige las arrugas, lo mejor es que se adapta a los movimientos faciales de nuestro rostro, ofreciendo un resultado natural, que en definitiva es lo que todas buscamos.

3 en 1

1.- REGENERA: el complejo dermo-reestrcuturante actúa como revitalizante estimulando el metabolismocelular.



2.- PROTEGE: ofrece una acción antioxidante frente a los radicales libres.



3.- REDENSIFICA: devuelve el colchón a la dermis gracias a su acción reestructurante sobre las fibras de elastina y de colágeno. El tejido recupera sus propiedades viscoelásticas.





Aunque cada vez son más las personas que visitan un centro de medicina estética, todavía aún existe un miedo generalizado a que los efectos conseguidos no sean los deseados, falta de naturalizad, que nuestro rostro pierda su expresividad… son algunos de los factores que más nos preocupan.



TEOXANE sabe lo importante que es elegir un buen profesional, por eso solo apuesta por centros de reconocido prestigio y doctores que cumplan con los requisitos de la firma. Uno de ellos es la Doctora Gema Pérez Sevilla, una de las mejores cirujanas maxilofaciales estéticas del país dedicada en exclusiva a la estética facial. Sus años de dilatada experiencia se notan, ponerse en sus manos es una garantía.



Mi experiencia Después de aplicar anestesia local en la zona y esperar que haga efecto, la doctora comienza con el tratamiento, primero en las capas más profundas del rostro, y después trabajando de manera progresiva hacia las estructuras más externas de la piel. Las inyecciones subdérmicas apenas se notan, y se pueden aplicar en aquéllas zonas del rostro que más te preocupan (sienes, mejillas y pómulos, barbilla, pliegues nasolabiales, líneas en la frente…).



Tips

Es posible que después del tratamiento surja algún tipo de hinchazón o hematoma en la zona, pero desaparecerá al cabo de pocos días. Los resultados merecen la pena, y lo mejor es que queda súper natural, indetectable, la piel parece rejuvenecida.



Se recomiendan un total de tres sesiones de Redensity 1 3ml, con intervalos de tres semanas entre una y otra, para conseguir unos resultados inmediatos y acumulativos (aprox 300€/sesión).



Si buscas corregir tus arrugas o redensificar tu piel con efecto natural, este es duda tu tratamiento!

