TrenLab, la aceleradora de Renfe, lanza en South Summit su tercera convocatoria en busca de startups

jueves, 3 de octubre de 2019, 17:08 h (CET) Las ganadoras obtendrán un premio de hasta 50k€, aceleración durante seis meses, acceso a la red global de Wayra y la oportunidad de negocio conjunto con Renfe y Telefónica. En esta nueva convocatoria se lanzan tres grandes retos: digitalización, comunicación y experiencia del cliente. El director general de Estrategia y Desarrollo de Renfe, Manel Villalante, ha avanzado hoy ‘Renfe as a Service’ (RaaS), su nueva plataforma de ‘movilidad como servicio’ desarrollada con la startup de TrenLab Iomob Tras el éxito de participación y los buenos resultados de sus dos ediciones anteriores, TrenLab, la aceleradora de Renfe desarrollada por Wayra España, lanza hoy su tercera convocatoria para captar e impulsar las startups más prometedoras del sector de la movilidad.

Para esta edición, TrenLab busca dar solución a tres grandes retos relacionados con el sector de la movilidad: digitalización, comunicación y experiencia del cliente. De esta forma, la aceleradora busca poner el foco en el usuario para crear servicios que le aporten un valor añadido, conocer mejor sus necesidades y opiniones y obtener nuevas fuentes de datos de negocio que amplíen las capacidades de gestión y análisis. El jurado valorará las posibilidades de crecimiento y escalabilidad de las startups, así como el valor diferenciador que aportan al mercado. La convocatoria está dirigida a startups de todo el mundo en fases seed y early stage.

Las ganadoras de la pasada edición, Imotion Analytics, Obuu, Ossicles y Showleap, ya se encuentran trabajando en el hub de Wayra España en Gran Vía. Fueron seleccionadas de entre más de 170 participantes, y ahora forman parte de TrenLab junto con Limmat Group, Zeleros, Iomob y Nixi1, seleccionadas en la primera edición. Desde su incorporación a TrenLab, estas startups han conectado con líderes del ecosistema emprendedor, trabajado en el desarrollo de negocio con Renfe y recibido formación individualizada en financiación, ventas, equipo, branding, networking, comunicación y otras áreas claves para escalar sus startups. En concreto, Iomob se encuentra inmersa en el desarrollo de la plataforma de movilidad como servicio de Renfe, ‘Renfe As A Service’ (RaaS).

Como recompensa, las startups ganadoras de esta nueva edición podrán optar a oportunidades de negocio con Renfe y Wayra/Telefónica. Además, recibirán un plan personalizado de aceleración, un premio monetario de hasta 50.000€, formación complementaria y acceso a la red global de Wayra que cuenta con 11 hubs distribuidos en 10 países por lo que supone una gran oportunidad de networking. Con este proyecto, el Grupo Renfe podrá incorporar metodología, conocimiento y cultura emprendedora a su estructura empresarial.

El director general de Estrategia y Desarrollo de Renfe, Manel Villalante, ha anunciado hoy en South Summit 2019 la nueva convocatoria de TrenLab, que estará abierta hasta el próximo 3 de diciembre. Las startups que lo deseen podrán presentarse en www.trenlab.es. Villalante también ha avanzado hoy ‘Renfe as a Service’ (RaaS), nueva plataforma de ‘movilidad como servicio’ desarrollada con la startup de TrenLab, Iomob.

TrenLab nació hace un año, en el marco del South Summit 2018, con el objetivo de impulsar la transformación digital de Renfe y reforzar su posición ante la próxima liberalización del mercado de viajeros en el sector ferroviario.

