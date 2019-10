El check-in online en Apartamentos Turísticos, una realidad en AB Apartment Barcelona Comunicae

jueves, 3 de octubre de 2019, 16:36 h (CET) AB Apartment Barcelona, la primera empresa de alquiler vacacional en Barcelona en implementar el Check-in Online en Apartamentos Turísticos AB Apartment Barcelona, compañía de alquiler de apartamentos para corta y larga estancia en la ciudad, pionera en implementar el Check-in online para los Apartamentos Turísticos.

El alquiler de apartamentos turísticos está en auge, y en lo que llevamos de año las pernoctaciones en apartamentos turísticos han aumentado un 14% frente a los hoteles donde sólo han incrementado un 7%. Esto hace que las empresas que gestionan apartamentos turísticos en Barcelona deban innovar y diferenciarse para ofrecer una buena experiencia y servicio al cliente.

Mejorando la experiencia del usuario

Uno de los aspectos que diferencia a AB Apartment Barcelona del resto de agencias locales, es su apuesta por la innovación tecnológica. En el año 2013, la compañía lanzó una versión móvil de su web, especialmente pensada para usuarios frecuentes de este dispositivo, siendo así una de las agencias de apartamentos de Barcelona pioneras en implementar esta medida. Gracias a ello, AB consiguió ser caso de éxito en Google, apareciendo en un E-Book de la misma compañía como buen ejemplo de E-commerce.

Esta vez, la misma empresa, ha sido una de las primeras en desarrollar y poner en funcionamiento el Check-in online. Con esta tecnología puesta en marcha desde el mes de junio, la compañía ha podido ver cómo el número de clientes que utilizan la App ha ido aumentando hasta un 50%. “La mayoría de clientes ya pueden también acceder directamente a su apartamento mediante llaves digitales. Pocos son los clientes que tienen que venir a la oficina a recoger sus llaves”, comenta Eva González, Responsable de Atención al cliente, quien afirma que esperan que este porcentaje llegue al 80% a finales de año. "Al explicar el funcionamiento y la sencillez de esta aplicación a los clientes, se muestran muy receptivos y agradecidos con esta opción”, afirma Eva.

“Nuestro máximo objetivo es mejorar la experiencia del cliente; queremos que desde que nos conoce, reserva con nosotros y se aloja en unos de nuestros apartamentos hasta su salida, tenga una buena experiencia. Esto es posible gracias a nuestra web rápida, sencilla e intuitiva, al Check-in online y al Self Check-in en el apartamento, consiguiendo así que el huésped tenga una estancia agradable en el apartamento”, comenta Sandra Roig, Responsable de Marketing.

Apostando por proyectos de crecimiento

La empresa está actualmente trabajando en otros proyectos que mejorarán todavía más la experiencia tanto del cliente como del propietario. Uno de estos proyectos tiene que ver con la Sostenibilidad Ambiental. “Somos conscientes del impacto que tiene imprimir todos los contratos y reservas, creemos firmemente que éstos deberían ser todos online y estamos trabajando para que así sea”, afirma Sandra.

La compañía nació en 2006 y sus fundadores (David Aguilar y Daniel Aguilar) hicieron crecer la empresa hasta lo que es hoy: una empresa que cuenta con más de 50 empleados, 2 oficinas estratégicamente ubicadas, una web traducida a 9 idiomas y que recibe a más de 10.000 clientes al año. Además, tiene una venta directa entre un 60-70%, gracias a su buen posicionamiento en Internet, lo que la hace única en el sector, no teniendo que depender tanto de las OTAs. Asimismo, es de las únicas empresas de alojamiento turístico en Barcelona que tiene una oficina abierta las 24h, diferenciándose así de sus competidores que disponen sólo de un teléfono de emergencia. “Nuestros clientes saben que siempre estamos disponibles: las 24h del día, los 365 días al año, saben que, si tienen cualquier percance durante su estancia, pueden llamarnos y nos desplazamos al apartamento a cualquier hora o bien pueden acercarse a nuestra oficina sea la hora que sea, que siempre les atenderemos”, comenta David Aguilar, CEO y Fundador de la empresa.

AB Apartment Barcelona ofrece a todos los propietarios la gestión íntegra de sus propiedades: desde la distribución del producto en Internet, hasta el Check-in y Check-out, el Mantenimiento y la Limpieza los 365 días al año, la optimización de precios, el control de ruidos en los apartamentos y la puesta a punto de la propiedad. Durante lo que va de año, la empresa está facturando un 18% más que el año anterior, siendo la media del sector un 10%.

"El secreto de la compañía es haberse especializado solo en Barcelona. Mientras algunos de nuestros competidores se aventuraban a abrir nuevos destinos intentando luchar contra Booking o Airbnb, nosotros quisimos ser la agencia local experta en la ciudad, lo que nos ha permitido sobrevivir en este sector tan competitivo y hemos visto como en los últimos años, dichas empresas han ido desapareciendo lamentablemente del mercado” , comenta David Aguilar.

AB Apartment Barcelona es una compañía de alquileres para corta y larga estancia especializada en la ciudad de Barcelona. Fundada en el 2006, dispone de más de 700 apartamentos en la ciudad condal, de los cuales más de 250 son para alojamiento vacacional con licencia turística (entre 1-31 días) y el resto para media o larga estancia (entre 32 días y 11 meses).

