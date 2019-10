APC by Schneider Electric celebra la segunda Gala Ibérica APC de IT Channel durante el Innovation Summit

La Gala de la Distribución IT Channel se ha celebrado el 2 de octubre reuniendo a cerca de un centenar de representantes de empresas distribuidoras y partners de APC by Schneider Electric. La Gala ha hecho su tradicional entrega de premios para reconocer la trayectoria profesional de las empresas del canal de distribución. Se ha recalcado como mensaje principal la oportunidad que supone para el tejido empresarial ibérico la transformación digital, y especialmente el Edge para el sector Canal Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha celebrado la decimoctava edición de la Gala de la Distribución IT Channel, que supone un punto de encuentro para todos los mayoristas IT de APC by Schneider Electric y de importantes representantes de las empresas del canal. El evento, que ha tenido lugar en el marco del Innovation Summit Barcelona 2019, ha reunido a cerca de un centenar de representantes de empresas distribuidoras y partners de APC by Schneider Electric.

La Jornada ha contado con las presentaciones de directivos y partners de alto nivel. Los ponentes abordaron las últimas megatendencias del mercado global, que apuntan a un crecimiento exponencial tanto de los datos como de la necesidad de espacio y energía en Data Centers y de MW en Cloud. “Europa representa el 39% de los dispositivos conectados a nivel mundial, con una proyección de 29 mil millones de dispositivos conectados en Europa para 2025. Además, el 75% de los datos empresariales se crearán y procesarán fuera de un centro de datos centralizado tradicional o en la nube para 2025 a nivel mundial, igual que en Europa”, ha asegurado Robert Mckernan, SVP IT Europe Region & Global Channel de Schneider Electric durante su ponencia en la Gala. Todo ello redundará en un crecimiento del Edge, marcando algunos de los objetivos prioritarios para el canal. En este sentido, el Canal será clave para abordar estas necesidades y captar este mercado.

En esta misma línea, Josu Ugarte, Presidente de Schneider Electric Iberia y Pablo Ruiz Escribano, VP de Secure Power a nivel Ibérico aseguraron durante su intervención en la Gala que “Efectivamente, la transformación digital va a pasar por el Edge. Muchísimos de los datos, por su criticidad o por evitar problemas de latencia, se están procesando en el Edge. Hay muchísimo potencial de crecimiento, pero no se trata solo de vender “productos”, sino de dar un valor añadido con software y servicios. La Transformación Digital supone una oportunidad enorme para el tejido empresarial ibérico. Un tejido, básicamente de pequeñas y medianas empresas, que necesita un ecosistema fuerte que las acompañe en su transformación, un ecosistema en el que estamos muy bien posicionados, gracias en buena parte a la fortaleza de nuestro canal y alianzas con los mayores players del sector.”

En este sentido, los expertos presentes en la Gala fueron invitados a reflexionar sobre cómo abordar estas importantes oportunidades que supone el Edge actualmente en el sector. Tal y como ha afirma Ana Carolina Cardoso, Channel Director de APC by Schneider Electric para Iberia, “Trabajar en ecosistema será clave. Debemos apalancarnos los unos en los otros para poder ofrecer a nuestros clientes las mejores propuestas de valor del mercado”.

Finalmente, la gala ha querido reconocer el esfuerzo de las empresas del canal de la distribución con la tradicional entrega de premios a las mejores trayectorias del 2019. Powernet se ha llevado el galardón Best IT Partner Spain, mientras que el premio Best IT Partner Portugal ha sido otorgado a RIS2048.

Iten Solutions se ha hecho con el premio Best Elite Partner Ibera, y Avenet (por la Vinicola Emilio Moro), con el de Best Edge Project Iberia. Por último, el Premio Honorífico a la Carrera Profesional ha sido para Santiago Roman, de Econocom.

Asimismo, durante el evento, los partners han tenido la oportunidad de visitar la fábrica con la que Schneider Electric cuenta en Sant Boi del Llobregat (Barcelona), donde, además de conocer la oferta de la compañía, han podido ver in situ la capacidad que tiene para adaptarse a las necesidades de sus clientes a través de la personalización.