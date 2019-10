Worldline lanza la primera solución de autenticación fuerte de cliente basada en navegador, desde cualquier dispositivo Comunicae

jueves, 3 de octubre de 2019, 15:28 h (CET) Facilita a las entidades financieras hacer frente a los grandes desafíos de la seguridad que demandan sus clientes, desde cualquier dispositivo. Denominada "Autenticación fuerte del cliente" ofrece una autenticación basada en el uso de dos o más elementos categorizados como conocimiento (algo que solo el usuario sabe), posesión (algo que solo el usuario posee) e inherencia (algo que el usuario es) que son independientes equensWorldline, una subsidiaria de Worldline [Euronext: WLN], líder europeo en medios de pagos y servicios transaccionales, ha lanzado al mercado la primera solución de autenticación1 fuerte del cliente basada en navegador que permite a los bancos ofrecer una solución de total autenticación a sus clientes, universal y adaptada a cada perfil de usuario, incluso para aquellos no tienen dispositivo móvil.

La solución de autenticación fuerte del cliente de Worldline permite a los bancos hacer frente a múltiples desafíos. Entre ellos: proponer autenticación fuerte tanto para los pagos remotos como para el acceso a las cuentas y proponer una solución que da cobertura a toda la tipología de usuarios.

Solución de autenticación innovadora de cobertura universal

La solución de Worldline, denominada WL Trusted Authentication, está disponible para aplicaciones móviles (smartphones) y navegadores web (teléfonos móviles y ordenadores). Es única en el mercado, debido a su cobertura universal y a la innovación técnica que facilita su implementación independientemente de la versión de navegador.

La solución tiene una patente europea y fue diseñada hace varios años para satisfacer las crecientes necesidades de los bancos en el área de la autenticación fuerte del cliente. Ya está implantado en muchos bancos europeos (más de 120 millones de transacciones al año).

La nueva versión, basada en navegador, es innovadora porque permite a los bancos proporcionar una autenticación fuerte a los clientes sin necesidad de hardware externo (tokens, por ejemplo), teléfonos inteligentes o software instalado en el ordenador del usuario. El usuario inscribe su navegador de forma sencilla y transparente, y puede realizar una autenticación fuerte con la misma cinemática que si acabara de introducir sus credenciales para acceder a su banco online. En esta solución basada en navegador se han aplicado las mismas medidas de seguridad que en los teléfonos móviles.

Métodos de integración adaptados a la estrategia del banco

Existen varios modos de integración disponibles para adaptarse de forma óptima a las diferentes estrategias digitales y restricciones de los bancos. Hay una solución móvil que se puede integrar en la aplicación móvil existente del banco, una solución móvil de marca blanca que se puede personalizar según el aspecto del banco, y una solución móvil con la etiqueta Worldline para una rápida implementación. Además, ahora también existe una solución de navegador, accesible simplemente desde cualquier ordenador, tablet o teléfono, y que no requiere instalación, para todos los usuarios empresariales o domésticos que no utilizan teléfonos inteligentes.

Una solución en constante evolución

Wolf Kunisch, Chief Business Division Officer de equensWorldline comenta: "Como líder en la industria de pagos, permitimos a nuestros clientes cumplir con las demandas y requisitos del mercado en continuo desarrollo. La solución móvil tiende a desplegarse cada vez más en poblaciones digitalizadas. Esta nueva solución de navegación es un complemento inevitable del canal móvil, tanto para las poblaciones no equipadas con smartphones (o como solución de bypass, en caso de avería telefónica). Además, con la próxima versión de este módulo, utilizando la API de WebAuthn definida por el W3C (World Wide Web Consortium), será posible ofrecer control biométrico también en el navegador, y así ofrecer los mismos factores de autenticación que existen actualmente en la aplicación móvil".

[1] “Autenticación fuerte del cliente” significa una autenticación basada en el uso de dos o más elementos categorizados como conocimiento (algo que solo el usuario sabe), posesión (algo que solo el usuario posee) e inherencia (algo que el usuario es) que son independientes.

