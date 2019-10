Plus500 añade nuevas herramientas de análisis a su plataforma de trading Comunicae

jueves, 3 de octubre de 2019, 15:36 h (CET) Este movimiento estratégico busca mejorar la funcionalidad y la apariencia de la plataforma de trading, mejorando el atractivo de la app y reteniendo a los traders más exigentes. El reciente desarrollo tecnológico de la plataforma ha permitido incluir cinco nuevos gráficos y estilos, además de nuevas herramientas de dibujo analítico, todo dentro de una interfaz de usuario inmersiva ​Plus500, la plataforma online líder en negociación de CFDs a nivel global, ha agregado un amplio conjunto de herramientas de análisis técnico a su app de trading, incluyendo más de 90 nuevos indicadores, como parte de su compromiso continuo de seguir siendo el proveedor No. 1 de CFDs en sus países clave, entre ellos, España[1].

Recientemente, Plus500 publicó muy buenos números en la adquisición de clientes durante el primer semestre de 2019, además de fortalecer su equipo de I + D, con el objetivo de respaldar la adquisición y retención de clientes en el futuro. Solo en el segundo trimestre de 2019, la cifra de nuevos clientes[2] fue un 23% mayor que la del primer trimestre de 2019, mientras que el número de clientes activos[3] en ese mismo periodo fue un 11% superior al del primer trimestre de 2019.

La Compañía sigue comprometida en satisfacer las demandas de sus clientes, como refleja la integración de sus nuevos gráficos de capacidades avanzadas para móviles durante 2019. Las recientes actualizaciones incluyen una interfaz de usuario inmersiva y herramientas analíticas líderes en el mercado, lo que ayudará a los traders a analizar valores e intentar predecir movimientos futuros. Con estas nuevas herramientas, los usuarios podrán analizar mejor las diversas tendencias de precios y predecir futuros cambios.

Las nuevas características incluyen:

Más de 90 nuevos indicadores, incluidos los indicadores de volumen de negociación para ayudar a un análisis técnico de gran calidad.

Cinco nuevos estilos de gráficos: Vela Hueca, Barra, Barra de Color, Línea Base y Gráficos de Montaña.

Cinco nuevos tipos de gráficos: Heikin-Ashi, Kagi, Salto de línea, Renko, barras de rango y Point & Figure.

Herramientas de dibujo analítico de alta gama: Canal, Línea, Doodle, Elipse, Fibonacci, Greatly, Horquilla, Rectángulo y Segmento.

Herramienta de punto de mira para mediciones más precisas y datos exactos del punto del gráfico.

Smart Period y control de resolución de gráficos.

Nuevo modelo DarkTheme

Junto con la mejora del aspecto analítico de la suite, los traders ahora también pueden alterar la apariencia de la plataforma WebApp con la popular DarkTheme. Esta incluye elementos mucho más fáciles de leer y que no afectarán a las retinas del usuario, especialmente en condiciones de poca luz como lugares nocturnos o espacios de trabajo más tenues.

A parte de estas novedades, la compañía anunció recientemente la integración de WhatsApp a la oferta de servicio al cliente 24/7 de Plus500. Plus500 fue la primera plataforma de negociación con CFDs en integrar este modo de comunicación, consolidando su compromiso de proporcionar un servicio al cliente líder en la industria. El sistema ya está disponible en varios idiomas, incluido el español.

Asaf Elimelech, CEO de Plus500: “En Plus500 creemos firmemente que la mejora de la funcionalidad de nuestra app y ser capaces de ofrecer nuevas herramientas de análisis técnico, son parte integral del mantenimiento de una plataforma de trading exitosa. Brindar a los usuarios el mejor conjunto de herramientas para identificar tendencias y pronosticar movimientos de precios con precisión desde múltiples dispositivos, puede ser clave para atraer y mantener nuevos clientes. Esta creencia nos ha llevado a fortalecer nuestro equipo de I + D, y nos complace haber sido capaces de ofrecer una amplia gama de mejoras durante 2019. Un movimiento que va en línea con nuestra ambición de brindar las mejores soluciones del mercado para el análisis técnico mientras satisfacemos las necesidades de traders cada vez más exigentes".

[1] Plus500 ha sido calificado como el proveedor número 1 de CFDs en el Reino Unido (por el número total de relaciones con los comerciantes de CFDs del Reino Unido (Informe de Trading de apalancamiento de UK Investment Trends 2019), Alemania (por el número total de relaciones con clientes. Informe de comercio de apalancamiento de Alemania de Investment Trends 2019) y España (por número total de relaciones con los clientes. Informe de Trading de Tendencias de Inversión de España 2019), y la mejor plataforma móvil de CFDs de Australia (por calificación de cliente propio. Informe de Trading de Inversiones de Australia de Tendencias de Inversión 2018).

[2] Clientes nuevos: clientes que depositan por primera vez durante el período.

[3] Clientes activos: clientes que realizaron al menos una operación con dinero real durante el período.

