Schneider Electric lanza el nuevo controlador IIoT Modicon M262 y el sistema digital TeSys island

jueves, 3 de octubre de 2019, 13:07 h (CET) El innovador TeSys island y la ultra conectividad del Modicon M262 permiten la integración IIoT de nuevas máquinas así comorealizar actualizaciones de forma más rápida, fácil y económica. Estas nuevas soluciones proporcionan un ecosistema completamente digital, maximizando los beneficios de las nuevas tecnologías gracias a la plataforma EcoStruxure y dando lugar a nuevas oportunidades de negocio en un entorno cada vez más competitivo para los fabricantes de maquinaria Teniendo en cuenta la velocidad con la que se están adoptando las tecnologías IIoT, los fabricantes de maquinaria actualmente deben proporcionar y gestionar máquinas conectadas que mejoren la eficiencia del usuario final. Por esta razón, Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha anunciado el lanzamiento del innovador controlador Modicon M262 y del sistema multifuncional digital de gestión de carga TeSys island, ofreciendo, así, una facilidad sin precedentes para fabricar maquinaria preparada para el IIoT (Industrial Internet of Things).

Actualmente, el panorama tecnológico y empresarial es ultra-competitivo, lo que requiere que los fabricantes de maquinaria redefinan la forma en la que operan. Este panorama se ve obsticulizado por diferentes factores, como la creciente escasez de talento cualificado en IT, la personalización masiva y la individualización de los productos. En este contexto, se debe apostar por estrategias a largo plazo, adoptando la conectividad del IIoT, la movilidad, la computación en la nube y las analíticas de Big Data, para ofrecer máquinas más inteligentes, seguras, eficientes y rentables, que proporcionen nuevos servicios y fuentes de ingresos.

Las nuevas soluciones proporcionan una digitalización completa para los fabricantes de maquinaria a través de EcoStruxure

EcoStruxure, la arquitectura y plataforma abierta habilitada para el IoT de Schneider Electric, ayuda a los fabricantes de maquinaria a ofrecer una mayor eficiencia operacional durante todo el ciclo de vida de la máquina. Combinada con el sistema digital de gestión de carga TeSys island y el controlador Modicon M262, proporciona una capacidad sin precedentes para integrar rápidamente el IIoT en máquinas tanto nuevas como existentes.

Basada en dispositivos multifuncionales y avatares para aplicaciones industriales con cargas de hasta 80 amperios, TeSys island es una nueva solución digitalizada de gestión de carga conectada al IoT, que permite ahorrar en diseño y cableado, y reducir los tiempos de integración de la máquina.

El controladorModicon M262, por su parte, cuenta con conectividad directa a la nube, protocolos de comunicación encriptados y hasta 5 redes Ethernet separadas, que permiten un mayor rendimiento del control lógico y de movimiento en aplicaciones de alta exigencia. Modicon M262 mejora un 30% el rendimiento del control de movimiento y proporciona una CPU con un tiempo de ejecución cuatro veces más rápido que el estándar del mercado.

Las soluciones IIoT permiten una integración más rápida, segura y escalable de la maquinaria

EcoStruxure permite una integración hasta un 40% más rápida con Modicon M262 y TeSys island en cualquier entorno: máquina a máquina, máquina a fábrica y máquina a nube, utilizando estándares abiertos, con ciberseguridad integrada de extremo a extremo que ofrece una comunicación encriptada y segmentación de la red. Ambas soluciones eliminan la necesidad de utilizar hardware adicional, como en las soluciones habituales para la conectividad a la nube, y ofrecen capacidades de prueba y puesta en marcha para facilitar las actualizaciones de los equipos existentes.

La digitalización optimiza el diseño y reduce el tiempo de comercialización

Modicon M262 y TeSys island, con el configurador online, EcoStruxure Motor Control Configurator, y el software de programación y puesta en marcha colaborativo EcoStruxure Machine Expert, ayudan a los fabricantes de maquinaria a acelerar el tiempo de lanzamiento al mercado, ya que permite que múltiples equipos configuren, controlen y programen simultáneamente las máquinas. Además, Modicon M262 permite un rápido acceso al sistema, lo que facilita la configuración y actualización de la red, reduciendo las tareas de puesta en marcha un 50%.

Al permitir una integración más eficiente, el innovador concepto de avatares TeSys island actúa como un gemelo digital sobre los objetos físicos, eliminando la necesidad de cableado auxiliar y hardware adicional, y reduciendo los costes de instalación en un 20%.

Las máquinas conectadas garantizan el rendimiento y proporcionan nuevos modelos de negocio

Poder contar con la visibilidad remota del rendimiento de sus máquinas permite a los fabricantes de maquinaria ofrecer nuevos servicios globales, con el soporte de una conectividad a la nube integrada. Así, EcoStruxure Machine Advisor da acceso a la información, de cualquier máquina y en cualquier momento, lo que da lugar a nuevas ofertas de servicio como el mantenimiento preventivo, que añaden un valor real para sus clientes. TeSys island proporciona datos de mantenimiento preventivo y alarmas fiables que evitan las paradas de la máquina, cuando se detectan comportamientos inusuales de la carga eléctrica, lo que deriva en una reducción del tiempo para las acciones correctivas hasta en un 50%, gracias a un mantenimiento y servicios más inteligentes."Los fabricantes de maquinaria han buscado siempre nuevas soluciones para reducir sus costes y mejorar el rendimiento de sus productos. Actualmente, además, se añade la necesidad de digitalizarse para mantenerse competitivos”, asegura Peter Herweck, EVP, Schneider Electric Industry. “Con EcoStruxure Machine Expert, el controlador Modicon M262 y el sistema digital de gestión de carga TeSys island, los fabricantes ahora cuentan con una solución preparada para el futuro que ofrece digitalización para reducir los tiempos de configuración, el cableado y las E/S, y aumentar la velocidad de procesamiento, lo que permitirá beneficiarse de las ventajas del IIot rápidamente”.

