La industria española reúne las condiciones para ser referente en transformación digital

Josu Ugarte, presidente de Schneider Electric Iberia, ha asegurado que el mercado español cuenta con la tecnología y el talento necesario para liderar la digitalización. La capacidad de transformación de las empresas es actualmente el principal reto para realizar este cambio de paradigma Hoy ha arrancado el Innovation Summit, el encuentro internacional de referencia de Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización. Miles de profesionales y expertos de todo el mundo se dan cita en Barcelona hasta mañana para reflexionar y debatir sobre los nuevos retos y oportunidades de la economía digital, y sobre cómo los nuevos avances en sostenibilidad van a redefinir el futuro de la industria energética.

Josu Ugarte, presidente de Schneider Electric en Iberia, ha destacado durante la jornada de hoy el papel transformador que está teniendo la tecnología en el mundo y ha afirmado que el mercado español se encuentra en una posición de privilegio para ser uno de los países líderes en digitalización. “La industria española tiene la tecnología y el talento para ser un referente a nivel mundial en transformación digital. El gran reto ahora es ser capaces de transformar el negocio y eso va de personas y de directivos”, ha asegurado.

En ese sentido, durante su intervención, Ugarte ha querido incidir en las cualidades que debe tener un buen líder en este contexto de cambio. “La humildad es la característica clave para ser un buen directivo, sin ella gestionar a personas multiculturales y diversas es inviable”, ha comentado. Generar confianza, aprender y gestionar el relevo generacional son otras de las habilidades principales a la hora de encabezar la transformación digital y la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio.

Tres aspectos críticos para abordar la transformación digital

El presidente de Schneider Electric en Iberia ha asegurado que existen tres aspectos críticos para afrontar la transformación digital desde una perspectiva tecnológica:

No a las soluciones puntuales. No conviene adoptar un conjunto de tecnologías y soluciones para digitalizar procesos si no hay una visión detrás que sustente la estrategia. La combinación de digitalización con talento e ideas innovadoras es lo que da como resultado una transformación digital efectiva.

Arquitecturas abiertas. El uso de estas herramientas integrales permite una puesta en marcha y cambios más rápidos. La cooperación en materia de innovación es la mejor forma de acelerar la transformación digital resolviendo los problemas específicos de los clientes.

Prueba de concepto. Simular una solución con un coste competitivo es un paso recomendable, especialmente para resolver dudas como el miedo a abordar grandes inversiones que no den mejoras o la falta de confianza frente a proveedores que prometen progresos sin conocer la realidad de su negocio.

Los datos son la nueva moneda

Ugarte ha indicado en el Innovation Summit de Barcelona que “un modo de definir la transformación digital es el proceso de convertir todo el entorno empresarial en datos susceptibles de ser analizados y explotados”. Y es que, de acuerdo con el directivo, “si actualmente no disponemos de datos, no podemos cambiar nuestra propuesta de valor”, ha afirmado.

Precisamente por este auge del big data es que “existe cierta confusión con respecto a las soluciones y desconcierto en el entorno en el que operan las organizaciones”, según Ugarte. Ello da como resultado a un contexto ambiguo, en el que “hay una falta de claridad que da pie a interpretaciones diversas, haciendo que iguales condiciones provoquen consecuencias diferentes”.

“Si hace diez años éramos capaces de predecir lo que iba a pasar en los próximos tres años, ahora no lo podemos hacer”, ha señalado el directivo. “Hemos de aventurarnos a hacer una propuesta de valor en un entorno de incertidumbre, algo que se ha visto provocado por la tecnología. Existe mucha más tecnología de la que se puede absorber, produciendo cambios difíciles de prever”.

Pese a ello, Ugarte ha destacado la importancia de adoptar las disrupciones tecnológicas que están impactando en el presente y futuro de las empresas: la inteligencia artificial (IA), el blockchain y el Internet de las Cosas (IoT). Así, ha advertido que, “en tiempos de disrupción, es importante saber manejar la presión a la hora de definir estrategias y modelos de negocio sobre la marcha sin poner en riesgo la competitividad”.

Talento, cooperación y democratización

Ugarte ha resaltado las facilidades de acceso que la digitalización está proporcionando a empresas de todo tipo y tamaño. “La digitalización ha democratizado la entrada de nuevos jugadores en el mercado y es más importante que nunca saber gestionar las nuevas relaciones que surgen entre empresas. Hoy cualquier persona, desde cualquier lugar, puede acceder a nuevas tecnologías con un impacto brutal en el negocio”, ha expuesto. Por ello, las mentes innovadoras y el talento se han convertido en un activo cada vez más valioso fruto de la globalización y la democratización de la tecnología.

Finalmente, el presidente de Schneider Electric en Iberia ha resaltado algunos de los impactos clave que afectarán a la industria fruto de este proceso transformador: desconglomerización, incapacidad para absorber todas las disrupciones, desarrollo de los países emergentes o las fabricaciones locales.