El Bienestar en el trabajo ya no es un lujo, es un 'must' Comunicae

jueves, 3 de octubre de 2019, 11:16 h (CET) Según un estudio reciente de ForceManager: un tercio de profesionales de entre 22 y 35 años aprovecha la hora de la comida para hacer ejercicio y desconectar del trabajo. La suscripción subvencionada al gimnasio, entre los beneficios corporativos mejor valorados por los trabajadores más jóvenes. Los millennials esperan de sus empresas que impulsen iniciativas que mejoren su bienestar, como que les ofrezcan un seguro médico, snacks saludables o organicen actividades de wellness Los profesionales, especialmente los más jóvenes, son cada vez más exigentes y demandan autonomía y flexibilidad para organizar su jornada laboral equilibrándola con su vida personal. Además, esperan de las empresas que colaboren proactivamente en esta conciliación. Así lo reflejan los datos del informe Millennials in Tech, desarrollado por ForceManager, y en el que se analizan los hábitos laborales de los jóvenes trabajando en empresas tecnológicas. Según las cifras, tres de cada diez millennials va al gimnasio a la hora de la comida y consideran la subvención del gimnasio como uno de los beneficios principales de un buen lugar de trabajo, junto a la flexibilidad horaria y el trabajo remoto.

Por su parte, a más de la mitad de los jóvenes profesionales de la industria tecnológica le gustaría que sus empresas les pagasen total o parcialmente la suscripción al gimnasio o que organizasen talleres de wellness en las oficinas. Se trata de una práctica ampliamente extendida entre el ecosistema de startups de Barcelona, del que forma parte ForceManager. Así, la compañía ha llegado a un acuerdo con DiR, la empresa líder del fitness y el bienestar integral en Cataluña desde hace 40 años, con más de 25 gimnasios en Cataluña, para que sus empleados puedan disfrutar de los centros deportivos de forma subvencionada. En el caso de ForceManager, un 75% de los trabajadores de las oficinas de Barcelona participan activamente en esta iniciativa que además de ser una cifra alta muestra una tendencia sobre los nuevos hábitos sociales en el trabajo.

“Mientras nuestra experiencia nos enseña que los jóvenes están especialmente concienciados con la importancia de cuidar su salud, los datos nos confirman que consideran a las empresas responsables de ofrecerles beneficios que contribuyan a su bienestar físico y mental”, comenta Anna Gornés, VP de People, ForceManager. “La implementación de este tipo de acuerdos con los gimnasios incide directamente en la satisfacción de los empleados: están más contentos y se sienten más integrados en la compañía”.

La alianza entre ambas compañías incluye, además, la organización conjunta de acciones para fomentar un estilo de vida saludable. Así, los expertos de DiR impartirán talleres de nutrición y wellbeing en las distintas oficinas de ForceManager. Por su parte, la compañía tecnológica se compromete a fomentar los valores del deporte entre sus empleados, así como organizar actividades conjuntas para que los trabajadores puedan practicar deporte juntos.

Desde la red de gimnasios, el CEO y fundador de DiR, Ramon Canela, afirma que “nuestros Clubs son el lugar donde la gente cuida de su salud de forma holística, no solo de su aspecto físico. La misión de DiR ha sido siempre la de transmitir los valores del deporte y la nutrición para orientar a la sociedad hacia unos hábitos de vida saludables. Es por ello que para DiR es una gran motivación establecer acuerdos con compañías como ForceManager, que puedan impactar directamente en la mejora de la salud de sus empleados.”

Sobre ForceManager

ForceManager es el CRM móvil líder diseñado para simplificar procesos actuando como un asistente personal de ventas para equipos en movilidad. El éxito de la plataforma, que cuenta con una alta tasa de adopción, se debe a su diseño 100% móvil, interfaz sencilla y facilidad de uso. Es una solución de CRM que combina la Inteligencia Artificial con un diseño intuitivo, transformando el smartphone en un moderno asistente personal de ventas para comerciales de campo, ayudándoles a mejorar su rendimiento durante sus rutas comerciales.

Fundada en Barcelona en 2011, la compañía está presente en 36 países. ForceManager cuenta con un equipo global de más de 150 empleados dedicados desarrollar el mejor asistente personal de ventas del mercado, uno que pueda realmente impulsar un cambio en los equipos de ventas en movilidad en todo el mundo. ForceManager ha recaudado 15,7 millones de dólares en fondos de series A y B y, con la adquisición de Sellf, da soporte a más de 1.600 clientes en todo el mundo.

Sobre DIR

Desde la apertura de su primer gimnasio en 1979, DiR se ha caracterizado por estar en la vanguardia del fitness. Además de sus más de 9.800 actividades dirigidas al mes y de su equipo de profesionales de entrenamiento personal, el grupo está apostando actualmente por una de las grandes tendencias deportivas a nivel internacional: los entrenamientos de alta intensidad. DiR pone al servicio de sus clientes el entrenamiento HiiT (High Intensity Interval Training) a través de sus boutiques DiR Bootcamp, donde se realizan sesiones de entrenamiento de alta intensidad que combinan ejercicios cardiovasculares con ejercicios de fuerza.

En su filosofía de cuidado de la salud de forma global, DiR cuenta también con servicio de nutrición, con la atención personalizada de sus nutricionistas; de restauración, con los espacios Saibò de comida saludable; y de estética, con su servicio de DiR Zen.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Alejandro Aznar: "El empoderamiento de la mujer facilita la prosperidad económica" Castilla–La Mancha celebrará el Día Mundial de la Arquitectura (7-0) Arranca Visionaires, el concurso internacional de diseño de producto de Vision Direct El 33% de los españoles cree que tendrá que trabajar durante la vejez, según Cigna 5 razones para cambiar de vivienda este otoño, según Vitrio