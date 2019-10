MASMADERA lanza una nueva marca de bolsos ecológicos que contribuye al empoderamiento de las mujeres

La intención de la marca es promover la transformación hacia un mundo más consciente, comprometido y coherente. De esta manera, donarán un 3% de los beneficios de la compra del bolso a la ONG seleccionada del país en el que se inspira la colección, esta primera temporada es Siria, que se asignarán a proyectos humanitarios femeninos MASMADERA, la nueva tienda online impulsada por Nuria Chorro, busca dar respuesta a uno de los sectores más vulnerables en los países en vías de desarrollo: las mujeres. Es por este motivo que han lanzado una nueva marca de bolsos diseñados con ilustraciones exclusivas inspiradas en las mujeres heroínas de hoy. Estas mujeres se encuentran en países dónde pueden haber guerras, recursos limitados o catástrofes naturales y deben luchar por salir adelante con todas las dificultades que ello comporta. Además, esta nueva marca también está comprometida con el medio ambiente ya que los bolsos son ecológicos y utilizan materiales reciclados para su fabricación.

Características de la marca

La nueva colección de bolsos, además de estar comprometidos con el medio ambiente y con la figura de la mujer en países en vías de desarrollo, cuenta con unas características que los hacen únicos.

La inspiración de los diseños son las mujeres del país seleccionado (en este caso Siria), que se convierten en musas inspiradoras de las creaciones. Asia Ramazan, mujer kurda que a sus 16 años se unió a la milicia popular de las Unidades Kurdas de Protección a la Mujer y que murió a los 19 años luchando contra el autodenominado Estado Islámico, ha sido escogida como la musa de la primera colección.

Son bolsos de ediciones limitadas con un precio que oscila de los 120€ a los 235€.

Variada gama de diseños exclusivos para vestir según la personalidad de cada clienta.

Bolsos hechos a mano por maestros artesanos en España 100%.

Fabricación con materiales ecológicos y reciclados libres de metales pesados, con el fin de proteger el medio ambiente y consolidar un objetivo de futuro sostenible.

El 3% del beneficio de la compra del bolso va destinado a proyectos humanitarios femeninos. El proyecto seleccionado para esta primera colección es SHATILA STUDIO. Historia de MASMADERA

Nuria Chorro, CEO de MASMADERA, es diseñadora gráfica y había trabajado en el sector de la moda anteriormente. “Llegó un momento en el que decidí crear mi propia marca cuando el destino me sorprendió con otro gran proyecto, un embarazo”, explica la CEO. “Esto me hizo concienciarme sobre qué mundo se iban a encontrar mis hijos y por ello me comencé a plantear un proyecto en el que poder aportar una mejora al planeta”, afirma Nuria. A partir de ese momento, la creadora de MASMADERA fijó dos directrices fundamentales en las que basar su nuevo proyecto:

Bolsos fabricados con materiales reciclados y ecológicos 100%, garantizando la optimización de los recursos reutilizables para proteger el medio ambiente y consolidar un objetivo de futuro sostenible.

Inspirar la colección en un país en proceso de desarrollo, convirtiendo a la mujer del país seleccionado en musa inspiradora a través de diseños ilustrados, donde contar historias reales de heroínas de hoy y así empoderar el trascendental papel que juegan estas mujeres en lugares de desventaja económica-social, ayudándolas a conseguir unos derechos y valores de vida de los cuales hoy carecen.

“Desde entonces estamos trabajando con el fin de crear productos de diseño que estén a la moda y marcar una dirección que nos ayude a conseguir nuestros objetivos, promover el cambio capaz de lograr la ansiada transformación hacia un mundo más consciente, comprometido y coherente, tanto para él mismo como para los seres que lo formamos”, sostiene la CEO. “Una persona sola sí hace la diferencia. Porque toda aportación, por pequeña que sea, suma”, añade Nuria.