Isabel Jiménez "pone a prueba" a Hero Baby en el lanzamiento de sus nuevos tarritos Comunicae

miércoles, 2 de octubre de 2019, 12:53 h (CET) La presentadora de televisión es la nueva embajadora de la última campaña de la compañía líder en alimentación infantil. Las nuevas recetas de los tarritos Hero Baby son ‘solo lo que ves’, 100% naturales, sin ningún añadido, conservantes ni colorantes Hero Baby lanza su nueva campaña 'Solo lo que ves', de la mano de la periodista Isabel Jiménez. Esta campaña da comienzo junto al lanzamiento de sus nuevos tarritos. Para dar a conocer los altos estándares de calidad que siguen los productos de Hero Baby, así como sus procesos de elaboración, y el origen de sus materias primas, Isabel Jiménez ha sido la cara visible de un documental que se puede visionar en la web oficial de Hero Baby.

La presentadora ha comprobado el proceso de elaboración desde el origen acompañando a numerosos miembros del equipo de la marca durante dos días en su sede en Murcia, para conocer de primera mano todo el trabajo que hay detrás de cada producto, desde el origen hasta que se cierra el tarrito. A través de diferentes entrevistas, Isabel ha “puesto a prueba” a Hero Baby en todas sus fases: desde la recolección de sus materias primas en la huerta de Murcia, hasta el diseño nutricional de cada uno de sus tarritos y los numerosos controles de calidad que pasan en su Instituto de Nutrición Infantil.

"No es fácil que una empresa abra las puertas de "su casa" para que alguien observe, investigue, pregunte y cuente el resultado. Hero Baby lo hizo conmigo y me fui enamorada de una marca que tiene clarísimo que todo su trabajo y su esfuerzo es para la alimentación de lo más peques. Reto superado. Ojalá os sorprenda también a vosotros", afirma la presentadora de televisión.

Hero Baby ha contado con Isabel Jiménez para este proyecto debido a su cercanía y profesionalidad, además de haber sido madre por primera vez hace seis meses. “Como periodista por un lado, y por otro como madre interesada en la salud y nutrición de su bebé, Isabel ha querido formar parte de este reto, y acompañarnos a descubrir los entresijos de nuestra marca. Desde Hero Baby queremos demostrar que nuestros productos son ‘Solo lo que ves’ y dar a conocer a los consumidores todo el trabajo e investigación que hay detrás de cada uno de los tarritos.”, aseguran desde Hero España.

Nuevos tarritos Hero Baby

Están elaborados únicamente con ingredientes 100% naturales que cumplen con el sello de Calidad Baby. Los nuevos tarritos de Hero Baby no contienen añadidos: sin almidón, sin aceite de palma, sin conservantes ni colorantes, ni azúcares y sales añadidos. Están elaborados únicamente con los ingredientes que presenta la etiqueta, cocinados suavemente y cerrados al vacío. 'Solo lo que ves'

Hay una amplia gama de deliciosas recetas de frutas, verduras, pescado y carne. Son la forma más cómoda de alimentarles en cualquier lugar y momento del día, logrando un resultado tan natural como los purés caseros y siempre garantizando la Calidad Baby. ¡Tan solo hay que abrir el tarrito y calentar!

Calidad Baby: Ingredientes controlados desde el origen

"Elaboramos nuestros productos bajo un conjunto de normas que nos permiten controlar cada etapa de su elaboración. Esta serie de reglas y parámetros forman parte de un estricto protocolo al que llamamos Calidad Baby que se basa en 4 pilares: origen certificado, equilibrio perfecto, todo bajo control y la conservación natural", añaden.

Hero utiliza ingredientes especialmente seleccionados y cultivados solo para su uso en alimentación infantil que no podrías encontrar en tu tienda habitual. Todos los ingredientes se controlan desde el origen y durante todas sus fases: siembra, riego, recogida, transporte, producción y conservación.

Todos los productos de Hero Baby siguen de forma rigurosa las máximas exigencias legales de alimentación infantil, así como las recomendaciones de los expertos en nutrición pediátrica. Hero Baby sigue apostando por la elaboración de alimentos que cumplan los más altos estándares de calidad, yendo incluso más allá de lo establecido por la propia ley: la Calidad Baby. Por este motivo, Hero garantiza su compromiso de elaboración 'Solo lo que ves': una lista de ingredientes sencilla y limpia, con alimentos naturales y sanos.

Elaborados como en casa, sin conservantes ni colorantes

El modo de preparación de los tarritos es tan simple como lo harías en casa, de manera tradicional. Se lavan bien los ingredientes, que son de primera calidad de la huerta. Después son cocinados suavemente, respetando los tiempos de cocción para conservar perfectamente todas sus propiedades. Por último, se tritura todo.

Todo ello, sin añadir conservantes ni colorantes. Tras la elaboración de la receta, cada tarrito es cerrado al vacío mediante un golpe de vapor y sometidos a un tratamiento de calor similar al baño maría de toda la vida, consiguiendo garantizar su seguridad alimentaria a lo largo de su vida útil. Por eso, al abrir un tarrito Hero Baby, escucharás el POP que es la señal característica de que está conservado de manera correcta y 100% natural.

Los nuevos tarritos de Hero Baby están disponibles en todas las tiendas de alimentación habituales, así como en la tienda online de Hero.

Sobre Hero

Grupo Hero es una compañía de alimentación internacional fundada en 1886 en Suiza que actualmente está presente en más de 30 países y exporta sus productos a los 5 continentes. Hero España fue fundada en 1922 en Alcantarilla, Murcia, donde mantiene su sede en la actualidad. Con más de 90 años de historia, Hero España es líder en alimentación infantil y confituras, y cuenta con una amplia gama de barritas de cereales, zumos y conservas, entre otros. Bajo la misión de deleitar a sus consumidores conservando lo bueno de la naturaleza, Hero España apuesta por la naturalidad en sus productos, manteniendo un firme compromiso nutricional y mejorando constantemente gracias a su apuesta por la innovación e investigación para adaptarse a las necesidades de los consumidores y las nuevas tendencias del mercado. Para más información visita: https://www.hero.es/

