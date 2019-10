Nueva app de la Ley de la Segunda Oportunidad con videollamada para reuniones presenciales con los abogados Comunicae

miércoles, 2 de octubre de 2019, 09:09 h (CET) El coste por desplazamiento y presencia física de los abogados en reuniones, pueden encarecer más de un 70% los honorarios de los procedimientos. Los abogados de Repara tu deuda utilizan la tecnología para poder ofrecer un precio justo y asequible a sus clientes Actualmente el mundo de la abogacía está tomando una vía muy distinta a la tradicional, el hecho de poder implementar la teconología disponible permite no tan solo ofrecer al cliente un servicio de mejor calidad e inmediato sino también una reducción muy considerable en los honorarios que cobra el abogado. La clave de la tecnología legal (legaltech) está en ser creativo y emplearla como una forma de fidelización de los clientes.

Hasta el momento ningún despacho de abogados ha creado una App para facilitar la gestión, acceso y control total de la evolución de su procedimiento. Los abogados de Repara tu deuda han creado esta herramienta llamada MyRepara descargable tanto para Android como para IOS. La novedad más destacada de esta App para el trámite de la Ley de Segunda Oportunidad, es la presencia virtual mediante videollamada para mantener una reunión a 3 partes con el abogado, cliente, mediadores, acreedores o notarios en cualquier punto de España y a cualquier hora.

Esta ventaja competitiva sin duda beneficia al cliente y repercute directamente en el coste de los honorarios que tendrá que asumir para acogerse a la Ley de la Segunda Oporrtunidad. Alicia García, socia de Repara tu deuda dice: "Somos conscientes de las dificultades económicas que están sufriendo nuestros clientes y queremos ofrecerles un precio asequible y un servicio de máxima calidad, los desplazamientos pueden encarecer el coste de un procedimiento más de un 70%, consideremos que invertir en tecnología es un beneficio que impacta directamente en lo honorarios que debe de pagar el cliente".

A parte de esta destacada ventaja de la videollamada, la nueva App de Repara tu deuda permitirá controlar el estado del procedimiento así como también firmar digitalmente y escanear los documentos necesarios para el trámite de la Ley de la Segunda Oportunidad.

Alex Alberich director del departamento de IT de Repara tu deuda y responsable del diseño y la implementación considera la App My Repara "una herramienta indispensable para conseguir una comunicación de calidad, agilidad y facilidades en el trámite con los más de 9000 clientes que han contratado los servicios de Repara tu deuda. Es un negocio de volumen imposible de controlar con métodos tradicionales", comenta Alberich.

Repara tu deuda da un paso más y evoluciona el negocio de la Ley de la Segunda Oportunidad partiendo de la base de poder ayudar al mayor número de personas posible accediendo a la Ley de la Segunda Oportunidad, alejándose de las políticas tradicionales de muchos despachos de abogados que solicitan altas provisiones de fondos o precios desorbitados que los clientes que se encuentran en una perjudicada situación económica no pueden asumir. Alicia García comenta que "son muchos los clientes que han intentado acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad con otros despachos de abogados y que ni tan solo les han atendido al comprobar que su capacidad económica era mínima". Sin duda para llevar a cabo un alto volumen de clientes en este negocio, ofrecer un servicio de máxima calidad, incluso a los más desfavorecidos, se precisa de especialización completa en la Ley de la Segunda Oportunidad, tecnología propia y una gran infraestructura como es el caso de Repara tu deuda, con más de 100 trabajadores y oficinas en todo el territorio nacional.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.