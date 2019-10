El nuevo aspirador inalámbrico Roidmi F8 Lite aterriza en Europa Comunicae

miércoles, 2 de octubre de 2019, 07:33 h (CET) El aspirador Roidmi F8 Lite ofrece unas amplias prestaciones a un precio muy competitivo, situándose como un producto destacado dentro del sector. Además, la marca Roidmi, que se distingue por ofrecer calidad en todos sus productos, también ha mejorado el motor del aspirador Roidmi F8 Storm, adaptándose siempre a las demandas de los usuarios Tras el éxito cosechado por el aspirador sin cables F8 Storm, la marca Roidmi y el distribuidor oficial en España, Ziclotech Distribution and Innovation S.L, acaban de lanzar en Europa Roidmi F8 Lite, un nuevo producto que combina potencia y diseño a un precio asequible.

La versión Lite de Roidmi ofrece unas prestaciones que prometen marcar tendencia en el mundo de la aspiración. Con importantes premios internacionales de diseño a sus espaldas, como Red Dot Awards y German iF Design, Roidmi triunfa por su imagen vanguardista, siempre apostando por el avance tecnológico y adaptándose a las necesidades de los usuarios.

Una versión Lite con características Premium

Roidmi F8 Lite presenta un diseño elegante siguiendo la línea de su predecesor, el modelo F8 Storm. En este caso, resalta el Sky Blue como color predominante, otorgándole un toque juvenil que se adapta a todas las estancias del hogar.

El nuevo modelo, que presenta una arquitectura ergonómica y unas dimensiones de 1191 x 259 x 158 mm, destaca por su fácil manejo gracias a su peso ligero - 2,4 kg que se convierten en tan solo 1,3 kg de aspirador de mano -.



En cuanto a su autonomía, Roidmi F8 Lite alcanza hasta 40 min de funcionamiento ininterrumpido en modo estándar y 10 min en modo turbo. Además, su batería se carga por completo en tan solo 2,5 horas, un tiempo que está muy por debajo del resto de aspiradores.

Sistema de filtrado antiácaros

Con Roidmi F8 Lite los ácaros de polvo no volverán a ser un problema. Y es que su avanzado sistema de cuatro filtros cuenta con un filtro HEPA y con una esponja capaz de absorber las partículas PM-O3, logrando eliminar más del 99% de los alérgenos y devolviendo al ambiente el aire purificado.

Pero si hay dos características que definen a los aspiradores de la marca Roidmi son su versatilidad y potencia. El modelo F8 Lite viene equipado con diferentes cepillos, accesorios y cabezales que se adaptan a cada uno de las estancias del hogar, permitiendo limpiar distintos tipos de suelos, rincones y espacios altos e inaccesibles.

Además, su motor digital ciclónico alcanza 80.000 rpm, otorgándole un gran poder de succión y asegurando una limpieza profunda, exhaustiva y completa.

Olvídate del gatillo con Roidmi

Todos modelos de la marca se distinguen por ofrecer comodidad. Por ello, usan un sistema mejorado, diferente al de aspirador con gatillo que obliga al usuario a pulsar el botón durante todo el aspirado.

La gama de aspiradores Roidmi cuenta con un interruptor de encendido automático que activa el aspirador al pulsarlo solo una vez, sin necesidad de mantenerlo presionado.

Además, su asa de 270º facilita la limpieza de las zonas más inaccesibles, como el área de debajo de la cama o de los muebles, haciendo de la limpieza una tarea sin limitaciones.

Roidmi mejora el modelo F8 Storm

Siempre respondiendo a las demandas de los usuarios, Roidmi ha lanzado en Europa una versión actualizada del aspirador sin cables Roidmi F8 Storm. Aunque mantiene el mismo nombre, el nuevo modelo ha mejorado la calidad de su motor ciclónico, alargando la vida del producto. Además, gracias a su renovado sistema, ahora cuenta con 5 años de garantía del motor y 2 años de garantía de los componentes.

Roidmi F8 Storm se convirtió en uno de los aspiradores sin cables más populares del Prime Day 2019 en Amazon. El modelo alcanza hasta 100.000 rpm, logrando un poder de succión sin límites que permite limpiar en profundidad diferentes superficies del hogar.

Garantía y calidad de la mano de Ziclotech

Roidmi cuenta con un distribuidor oficial y exclusivo en España, la compañía Ziclotech Distribution and Innovation, S.L., que se ocupa tanto de la recogida y entrega a domicilio, como de la garantía del producto.

Ziclotech es una empresa de distribución de electrónica de consumo y robótica, especializada en productos innovadores. Desde 2004 han importado y distribuido en España más de 100 productos entre los que destacan el robot aspirador iRobot Roomba, las cámaras profesionales Insta360 o el bolígrafo inteligente Livescribe.

Todos los aspiradores de la marca Roidmi cuentan con una garantía sin precedentes debido a la gran calidad de sus materiales, 5 años en el motor y 2 años en los componentes.

Web: www.roidmieurope.com / www.ziclotech.com

Facebook: @roidmieurope

Instagram: @roidmieurope

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Bureau Veritas da al CSIO del Real Club de Polo Barcelona, el certificado de ‘Diseño de evento sostenible’ Prominer, mayorista de minerales líder de ventas online Desde su nueva sede ubicada en una nave industrial a 10 minutos de Barcelona, esta empresa dio un paso adelante a la hora de ofrecer un servicio de mayor calidad a sus clientes, que son principalmente propietarios de tiendas de minerales que visitan con frecuencia el almacén DHL asesora a las empresas leonesas sobre las claves del e-commerce internacional Libertex organiza su Spanish VIP Tour para clientes europeos y asiáticos Conectados: una llamada urgente a la conexión con las nuevas tecnologías en la industria publicitaria