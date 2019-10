CFI Reina Isabel imparte Ciclos de FP dirigidos a cubrir la actual demanda de empleo Comunicae

martes, 1 de octubre de 2019, 17:13 h (CET) Los estudios de Formación Profesional en España continúan sumando importancia, ante la necesidad de contar con personas capacitadas en distintas disciplinas laborales, para las cuales no hay cubierta la demanda que el mercado de trabajo está requiriendo Los estudios de Formación Profesional en España continúan sumando importancia, ante la necesidad de contar con personas capacitadas en distintas disciplinas laborales, para las cuales no hay cubierta la demanda que el mercado de trabajo está requiriendo.

Factores como la revolución tecnológica, que influye directamente sobre el sistema productivo, entre otros, han ocasionado situaciones críticas que solo pueden solventarse mediante la cualificación que proporciona la Formación Profesional. En la actualidad, se da la circunstancia de que el 37,6% de personas con titulación universitaria no desempeñan su labor en trabajos que se correspondan con su cualificación, mientras que a nivel técnico se está requiriendo a personas debidamente formadas, que cumplan con las expectativas de los distintos sectores productivos.

Hoy en día, una gran parte de las ofertas de trabajo están dirigidas a personas que dispongan de la formación técnica que solo se proporciona en los contenidos impartidos a través de los Grados Medios y Superiores de Formación Profesional, a diferencia de otro tipo de formación, como es el caso de la universitaria. Teniendo en cuenta esta situación, cabe destacar que el volumen de estudiantes de FP en los países de la OCDE se sitúa en una media del 26%, mientras que España está aún representada por solo un 12%. No obstante, poco a poco se está subiendo este porcentaje.

Ante esta necesidad formativa, desde el Centro de Formación Internacional Reina Isabel se imparten estudios de FP Grado Medio, entre otros Ciclos y Másteres, dirigidos específicamente a instruir en una formación práctica, capaz de cubrir con futuros profesionales aquellos puestos de trabajo que ya están solicitando vacantes, por toda España, en diferentes áreas. Esta formación, además, está dotada de una perspectiva internacional, dada la importancia que también está suponiendo contar con estos estudios en otros países.

Áreas formativas como protésico dental, marketing y publicidad, imagen para el diagnóstico y medicina nuclear, higiene bucodental, dietética, administración y finanzas, animación sociodeportiva, educación infantil o acondicionamiento físico, entre otras, son algunas de las que más plazas de empleo generan, una vez finalizados los estudios de Formación Profesional.

Además de ello, el plano tecnológico está cada vez más presente en este tipo de estudios, con el fin de poder cumplir los objetivos de pleno empleo previstos para estudiantes de estos sectores, en los próximos años. Esta es la razón por la que urge contar con más volumen de alumnado de FP en España, para equiparar la cifra que presenta la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Concretamente, en 2030, los nuevos puestos de trabajo que van a crearse en el país requerirán un 65% de profesionales que dispongan de la cualificación de Grado Medio, y de un 35% en el caso de profesionales que cuenten con estudios de Grado Superior y Grado Universitario.

En solo diez años, España ha duplicado su volumen de alumnado en Formación Profesional. Según el informe Datos y Cifras, publicado por el Ministerio de Educación, el curso 2019-2020 cuenta con 23.000 alumnos/as más en los Ciclos de Formación Profesional, alcanzando un total de 861.906, por lo que la tendencia a matricularse en FP se ha consolidado, acercando la distancia entre el sistema educativo a la actual demanda de empleo.

El futuro laboral, por tanto, es esperanzador para aquellas personas que decidan iniciar sus estudios de Formación Profesional, si bien es cierto que los Grados y especializaciones del sector sanitario y tecnológico se estiman como los de mayor proyección laboral para la próxima década.

