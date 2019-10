NTT Ltd. nombra a Araceli Pedraza como nuevo Country Manager para España

NTT Ltd., empresa líder de servicios tecnológicos a nivel global, anuncia que Dimension Data España, desde hoy NTT Ltd. España será liderada por Araceli Pedraza - Country Manager para España, quien reportará a Paul Cooper – Regional Director Europe NTT Ltd. y será responsable de conseguir que el país logre los ambiciosos objetivos de NTT Ltd. y de sus clientes En su lanzamiento, que tuvo lugar el 1 de julio de 2019, NTT Ltd. aglutinó a 40.000 personas de distintas marcas, incluidas NTT Communications, Dimension Data y NTT Security, en una única empresa. Actualmente, colabora con más de 10.000 clientes de todo el mundo, incluidas organizaciones líderes de los sectores de servicios financieros, farmacéuticas, telecomunicaciones, energía y servicios públicos, industrial, automoción y tecnológicas. Al convertirse en NTT Ltd., Dimension Data España, podrá ofrecer a sus clientes una gran diversidad de habilidades y capacidades sin precedentes en numerosas tecnologías.

Las empresas y marcas que van a unirse gradualmente para formar NTT Ltd. Incluyen: Arkadin, CAPSiDE, Communications Lifecycle Management (CLM), DPA, DTSI Group, Emerio, e-shelter, Euricom, e2y, Global IP Network (GIN), Gyron, Netmagic Solutions, NTT Communications Cloud Infrastructure Services (NTT Com CIS), NTT Communications Managed Services, NTT Global Networks, NTT Indonesia Nexcenter (NTTI Nexcenter), Oakton, RagingWire, Secure-24, SQL Services, Symmetry, Training Partners, Transatel, Viiew and WhiteHat Security.

Además de poder ofrecer soluciones industriales más personalizadas a los clientes, NTT Ltd. se beneficiará del centro de innovación de NTT en Japón y podrá hacer uso de su red de socios.

Según comenta Andrew Coulsen – CEO Europe de NTT Ltd., "Estamos contentos de ver que todas estas marcas hoy se unen como NTT y sé que jugarán un papel importante en ayudar a nuestros clientes a lograr grandes cosas en su día a día. Estoy encantado de anunciar a Araceli Pedraza como Country Manager para España. Su elección para dirigir NTT Ltd. en España está basada en su excepcional formación, y tengo total confianza en dejar nuestro futuro en el país en sus buenas manos. Creamos NTT Ltd. para que se convirtiera en un proveedor de servicios tecnológicos que pudiera superar cualquier desafío digital que se le pueda presentar a nuestros clientes, en cualquier parte del mundo, y tanto España como Araceli Pedraza, serán cruciales para llevar a cabo esta tarea".

Araceli Pedraza, Country Manager de España, añade: "Es todo un honor guiar a NTT Ltd. España en esta nueva y emocionante etapa. NTT es una gran marca que goza de un enorme prestigio y que está logrando cosas increíbles para sus clientes y la sociedad en general. Estamos contentos de poder ofrecer a nuestros clientes acceso a la marca NTT y a su amplia variedad de capacidades. Juntos, como NTT, vamos a desarrollar grandes proyectos".