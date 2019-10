La digitalización del pequeño comercio ha llegado para plantar cara a franquicias y grandes empresas Comunicae

martes, 1 de octubre de 2019, 17:21 h (CET) La brecha digital que antes suponía un abismo entre PYMES y grandes empresas ha comenzado a menguar gracias a la tendencia en auge de la digitalización por parte de comercios pequeños que han decidido apostar por el Marketing Digital y ser competitivos en un mercado tan cambiante como saturado Cada vez son más los negocios locales que deciden lanzarse a un mundo que antes desconocían y del que nunca creyeron necesario tener que hacerse eco. Lo que para nativos digitales parece algo obvio, existe un nicho de mercado que se ha visto obligado a decidir entre digitalizar su modelo de negocio o echar el cierre. El año pasado (2018), España lideraba la lista -junto con Irlanda- de países que más progresaron en cuanto a digitalización como recoge el informe europeo del Índice de Economía y Sociedad (DESI) y la progresión, aunque paulatina, sigue avanzando hoy en 2019.

Aunque todavía se esté lejos de la media europea, las pequeñas y medianas empresas han dado un paso hacia delante y ya han aumentado hasta un 10% su productividad tras digitalizar procesos y abrirse a un mercado que les ha permitido duplicar exportaciones y crear más empleo según el último estudio de la Cámara de Comercio sobre “La digitalización como palanca de competitividad”.

Y, ¿cómo resultar competitivos con una inversión que dista mucho de la de gigantes empresariales como plataformas de Streaming o servicios de VTC? La respuesta no es otra que pequeñas empresas apostando por pequeñas empresas o, lo que es lo mismo, pequeños comercios apostando por pequeñas agencias de marketing.

Con la latente digitalización, han salido a flote numerosas agencias dispuestas a ofrecer servicios a pequeños empresarios que buscan hacerse hueco en el mercado y, como en toda oportunidad de negocio, la diferenciación lo es todo. Así nacen las agencias de Marketing Digital de servicios low-cost y, por ende, para todo tipo de bolsillo.

Ante esta oportunidad de negocio, nace BlackBeast, la bestia low-cost que ha demostrado que no necesariamente se necesita ser grande para hacer cosas grandes.

Sus más de 200 clientes por todo el país se han convertido en el reflejo del éxito de esta agencia que, junto a su cada vez mayor equipo humano de expertos y profesionales del sector, está cambiando el futuro de las pequeñas empresas. Sus servicios en SEO, SEM, Redes Sociales, Linkbuilding, Desarrollo y Diseño web a unos precios realmente asequibles no sólo la han posicionado en los mejores rankings de agencias; sino que también la han convertido en la mejor opción a la hora de digitalizar un pequeño negocio e impulsarlo a lo más alto.

