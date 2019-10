Sigüenza, sede de la penúltima prueba del Nacional de Trial (5 y 6 de octubre) Comunicae

martes, 1 de octubre de 2019, 16:26 h (CET) Este fin de semana próximo (5 y 6 de octubre) el Pinar de Sigüenza será el escenario de una nueva prueba del SPEA RFME Campeonato de España de Trial. El Campeonato de España de Trial 2019 llega a Sigüenza para disputar la penúltima prueba de un calendario que comenzó el pasado mes de marzo en la localidad riojana de Arnedillo El Campeonato de España de Trial 2019 llega a Sigüenza para disputar la penúltima prueba de un calendario que comenzó el pasado mes de marzo en la localidad riojana de Arnedillo. Desde entonces, se han disputado cuatro citas más, dos de ellas dobles, en distintas localizaciones: Olvan (Barcelona), Sant Julià (Andorra), Pobladura de las Regueras (León) y Entrimo (Orense). La última prueba, que decidirá los distintos campeonatos, tendrá lugar en el municipio turolense de Valderrobres.



El Campeonato Nacional de Trial es uno de los más esperados del año. Entre sus participantes, sobresale la figura de Toni Bou y su impresionante palmarés en la disciplina: 26 títulos mundiales (13 al aire libre y 13 indoor), 111 victorias en el Campeonato del Mundo y 10 veces campeón de España.



Este fin de semana los pilotos de Trial, incluido Toni Bou, acuden a la Ciudad del Doncel para la disputa de la penúltima prueba del Campeonato, en algunas categorías con las espadas en todo lo alto y aún mucho por decidir. En la prueba seguntina se disputarán las siguientes categorías: TR1, TR2, TR3, TR4, Junior y Cadete. Sigüenza no falta a la cita organizando una prueba del Campeonato de España de Trial desde 2012.



Los pilotos inscritos se reunirán en las Eras del Castillo donde se ubicará el paddock. Como es habitual, el Moto Club Alto Henares será el encargado de la organización de la prueba y ha preparado 12 zonas para los participantes. La última como cada año, será una específica acondicionada para la ocasión en la Plaza Mayor de Sigüenza.



El trial español es de los mejores a nivel internacional con pilotos como Jordi Tarrés y el propio Toni Bou que han inscrito su nombre con letras de oro en la historia de esta especialidad. Los aficionados de Sigüenza y localidades próximas no pueden dejar escapar esta oportunidad de contemplar las evoluciones de estos pilotos que manejan su moto con especial frialdad, habilidad y maestría para superar las distintas dificultades que se encuentran en su recorrido. De hecho, Bou ha ganado todas las ediciones que se llevan disputadas en la Ciudad del Doncel.



Los pilotos punteros este domingo en la provincia de Guadalajara, atendiendo a su clasificación, son Toni Bou, Jaime Busto y Adam Raga en TR1; Pablo Suárez, Eric Miguel y Sergio Ribau en TR2; Marc Horrach, Álvaro Blázquez y Francesc Recio en TR3; Sergio Puyo, Jordi Ramonet y Héctor Gairin en TR4; Pau Martínez, Raúl Guimera y Jordi Camp en Junior y Gaudi Vall, David Fabian y Christian Pascual en Cadete.



