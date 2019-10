Solán de Cabras, agua oficial del Mutuactivos Open de España de Golf Comunicae

martes, 1 de octubre de 2019, 16:33 h (CET) Solán de Cabras estará presente del 3 al 6 de octubre como agua oficial del Mutuactivos Open de España de Golf Golfistas de la talla de Jon Rahm, Sergio García, Miguel Ángel Jiménez o Rafael Cabrera-Bello, se darán cita en el encuentro deportivo del año.

Los asistentes podrán entrar en un sorteo para conseguir 2 plazas para el Pro-Am del Open de España Femenino a través de “El recorrido del bienestar” de Solán de Cabras.

Solán de Cabras, en su impulso constante por el mundo del deporte y el bienestar, se consolida por segundo año como el agua oficial del Mutuactivos Open de España. Una nueva y renovada edición que se celebrará del 3 al 6 de octubre en El Club de Campo Villa de Madrid y que tiene como objetivo situar a la ciudad de Madrid como una de las capitales del golf.

Tras el éxito que precede a la anterior edición, Solán de Cabras quiere implicar y hacer partícipes a todos los aficionados al golf durante el torneo. Para ello, ha creado “El recorrido del bienestar”. Un circuito que cuenta con 4 puntos de hidratación y en el cual todos los asistentes dispondrán de un pasaporte digital que podrá ser sellado en cualquier punto del recorrido, entrando automáticamente en el sorteo de varios premios.

De este modo, los asistentes tendrán la oportunidad de ganar dos bolsas de palos de golf Solán o incluso jugar uno de los grandes eventos del torneo, el Pro-Am del Open de España Femenino. Además, los más aficionados, podrán ponerse en la piel de los golfistas de principios del S.XX gracias a un divertido Photo GIF en el que podrán interactuar y llevarse un recuerdo inolvidable.

Con esta iniciativa, Solán de Cabras refuerza su compromiso por el bienestar a través de la práctica de deporte -en este caso el golf- y pone en valor los beneficios que tiene para la salud una hidratación adecuada en un entorno natural único. Al mismo tiempo, Solán de Cabras reafirma una vez más su compromiso con el Golf tras haber estado presente en diferentes torneos nacionales.

El Club de Campo Villa de Madrid cuenta con una de las instalaciones de golf más prestigiosas de España por su diseño y ubicación. Su recorrido negro, diseñado por el arquitecto Javier Arana, ha acogido innumerables pruebas del European Tour, el Open de España y el Open de Madrid, además de ser sede de otros tantos campeonatos federativos.

Sobre Solán de Cabras

Solán de Cabras es un agua mineral natural con más de dos siglos de historia, cuyo manantial se sitúa en Beteta, en la Serranía de Cuenca. Forma parte de Mahou San Miguel desde el año 2011, momento en el que la compañía funda su Unidad de Negocio de Aguas. En su camino hacia la sostenibilidad, la marca ya ha incorporado un 50% de Pet reciclado a todos sus envases. Solán de Cabras, presente en más de 30 países, cuenta con una gama de aguas funcionales, con base agua Solán de Cabras y zumos de frutas y vitaminas: Solán de Cabras Repair, Defence y Antiox.

El agua mineral natural de Solán de Cabras proviene de este único manantial en la Serranía de Cuenca. Tras llover hace más de 3.600 años en uno de los cielos más limpios de España, cada gota recorre y se decanta entre distintas capas de las rocas, filtrándose de manera 100% natural de principio a fin hasta su fase final, el envasado, aportándole así las propiedades minerales y organolépticas que la han convertido en todo un referente en cuanto a origen y pureza.

Sobre Mahou San Miguel

Compañía familiar 100% española, líder del sector cervecero en nuestro país con una cuota de producción del 34%. Dispone de 11 centros de elaboración de cerveza –ocho en España, uno en India y dos en EEUU– y cuatro manantiales de agua con sus plantas de envasado y un equipo de más 3.200 profesionales. Cuenta con más de 125 años de historia, que comienzan con el nacimiento de Mahou en 1890. Desde entonces, la empresa no ha parado de crecer. En el año 2000, Mahou adquiere San Miguel. En 2004, incorpora la marca canaria Reina y, en 2007, Cervezas Alhambra. Además, ha diversificado su negocio con la compra en 2011 de Solán de Cabras.

Posee un amplio portafolio de cervezas nacionales donde destacan, entre otras, Mahou Cinco Estrellas, San Miguel Especial y Alhambra Reserva 1925; productos pioneros en su categoría, como San Miguel 0,0%, San Miguel ECO, Mahou Barrica y marcas aptas para celiacos como San Miguel Gluten Free y Mahou Cinco Estrellas Sin Gluten. También tiene una amplia gama de cervezas internacionales y marcas de agua como Solán de Cabras. La internacionalización es uno de los ejes estratégicos para el desarrollo de su negocio. Produce más del 70% de la cerveza española que se consume en el mundo y está presente en más de 70 países.

