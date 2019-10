El Ayuntamiento de Sigüenza convoca la decimoctava edición del Concurso de Pintura 'Fermín Santos' Comunicae

martes, 1 de octubre de 2019, 16:21 h (CET) Cuenta con una dotación económica total de 8.200 euros, a los que puede añadirse una mención honorífica, y se fallará el día 09 de noviembre de 2019. Al XVIII Premio de Pintura “Fermín Santos” podrán presentarse todos los artistas nacionales y extranjeros con obras originales y de temática y materiales (óleo, acrílicos, etc.) totalmente libres, con la única condición de que no hayan sido expuestas en ningún certamen anterior La figura enjuta del sencillo Fermín Santos caló muy hondo en Sigüenza. Su genio creador sólo puede ser comparado con la huella profunda que dejó en el paisanaje de la ciudad. Ambos motivos fueron el germen de la creación de un certamen pictórico que honrase la memoria del artista tras su sentida muerte hace ahora veintidós años (1997). Con este motivo, el Ayuntamiento de Sigüenza convoca el decimoctavo certamen del premio que lleva el nombre del pintor, a quien en numerosas ocasiones se ha tildado de cronista gráfico de la ciudad de Sigüenza. Esta edición será ya la novena tras la desaparición completa del llamado trío de color, compuesto por Fermín Santos y sus dos hijos, Raúl y Antonio Santos Viana, que también fueron pintores.



Para fomentar la participación del mayor número posible de artistas, y a su vez, incrementar la colección municipal con obras de diferentes autores, el Ayuntamiento de Sigüenza convoca con motivo del premio un 'Concurso de Adquisiciones de Obra', destinando para él la cantidad de 8.200 euros repartidos entre distintos premios. De manera excepcional, el jurado podrá conceder un máximo de dos menciones honoríficas, con diploma y sin dotación económica. Las obras adquiridas pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento con todos sus derechos de exposición y reproducción total o parcial. Además, los autores premiados podrán solicitar la Sala de Exposición Municipal para el año 2020.



Los premios se repartirán de la siguiente manera:

1º Premio.- 3.000,00 €

2º Premio.- 2.000,00 €

3º Premio.- 1.700,00 €

4º Premio.- 1.500,00 €

5º Premio.- Diploma y Medalla de la Asociación Española de Pintores y Escultores.



Las bases del concurso

Al XVIII Premio de Pintura “Fermín Santos” podrán presentarse todos los artistas nacionales y extranjeros con obras originales y de temática y materiales (óleo, acrílicos, etc ) totalmente libres, con la única condición de que no hayan sido expuestas en ningún certamen anterior.



Cada autor podrá presentar un máximo de dos obras, enmarcadas con listón de madera que no exceda 3 centímetros de ancho. Las medidas no podrán ser inferiores a 100 x 81 centímetros, ni exceder de 195 x 130 centímetros. Y los trabajos deberán entregarse sobre bastidor o soporte rígido.



El plazo de presentación permanece abierto entre los días 01 de octubre y 18 de octubre de 2019. Los cuadros presentados a concurso deberán entregarse, en persona o por agencia de transportes en el Centro Cultural El Torreón (Primera Planta), calle Valencia s/n (19250) Sigüenza-Guadalajara, de 10 a 13.30 horas. Con el trabajo deberá adjuntarse un sobre en el que se indiquen nombre, apellidos, dirección y número de teléfono del autor, así como el título de la obra. Además, los autores deberán presentar un breve currículum, la fotocopia de su DNI, una fotografía a color del cuadro y una valoración económica de su obra a concurso.



El jurado del Premio de Pintura “Fermín Santos” estará formado por personalidades del arte y la cultura, así como expertos en esta materia. Sus principales criterios de valoración del jurado se basarán en la calidad de la obra, el dominio de las técnicas empleadas, la innovación y la investigación artística.



Con el conjunto de las obras adquiridas, premiadas y seleccionadas por el jurado se realizará una posterior exposición. Con esta finalidad y el propósito de realizar un tríptico de la exposición, los artistas cederán los derechos de autor de sus obras. El fallo del jurado se hará público en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Sigüenza, el día 09 de noviembre de 2019, a las 18 horas. Acto seguido, se inaugurará la muestra en la Sala de Exposiciones Municipal de la Ermita de San Roque.



Hablar Fermín Santos es hablar de un maestro de la pintura del siglo XX, con un estilo propio dentro de la temática del paisaje castellano, urbano y costumbrista. Con su trazo personalísimo y tenebrista, entronca con la pintura negra española. Los rincones de Madrid, de Guadalajara, de Sigüenza y la Alcarria han quedado retratados, de forma inmortal ya, a través de sus lienzos.



Más información:

Javier Bravo: 606 411 053.

Prensa Ayuntamiento de Sigüenza. 949 390 850

