El programa eduAGRO4.0 de United Way y la Fundación Maimona ayudará a que los jóvenes tengan en el campo una salida laboral Comunicae

martes, 1 de octubre de 2019, 15:34 h (CET) United Way junto con la colaboración de la Fundación Maimona, tienen previsto desarrollar el programa eduAgro4.0 cuyo objetivo será alinear modernizar los actuales programas de formación en las escuelas profesionales agrícolas españolas, acordes con las demandas presentes y futuras del mercado y la sociedad, especialmente en el ámbito de la transformación digital del sector, la agricultura 4.0 United Way acude a la Agrievolution Summit 2019, que se celebra durante los días 1 y 2 de octubre en Madrid y Valencia, para promover una nueva iniciativa “eduAGRO4.0” que tiene previsto llevar a cabo junto con la Fundación Maimona. Una iniciativa que ha contado con la supervisión del Director de ANSEMAT, Ignacio Ruiz. ANSEMAT, la asociación que engloba a las empresas fabricantes y relacionadas a la maquinaria agrícola españolas, es la organizadora de la cumbre este año al celebrarse en España por primera vez. Además, United Way participará junto a la FAO en el panel de Educación y formación en competencias en la era digital con una ponencia a cargo de Bénédicte de Saint Piérre, Vice Presidenta de Europa y Oriente Medio de United Way Worldwide.

El objetivo de la iniciativa eduAgro4.0, que se encuentra en una fase inicial, es ayudar a actualizar los programas de formación en las escuelas profesionales agrícolas españolas, acordes con las demandas presentes y futuras del mercado y la sociedad, especialmente en el ámbito de la transformación digital del sector y con el objetivo de involucrar a las empresas para empujar la formación profesional dual entre todos los agentes del sector.

EduAGRO4.0 va a contar con la experiencia de la Fundación Maimona, centrada en el apoyo al emprendimiento y la innovación para el desarrollo local y rural y con el apoyo de Ignacio Ruiz, director de Ansemat (Asociación española de maquinaria agrícola española).

La elección de “Agrievolution Summit 2019” para promover la iniciativa “eduAGRO 4.0” es debido a que es el mayor referente de la agricultura en el mundo. Marina Fuentes, CEO de United Way España comenta que “es el gran altavoz que necesitábamos en este país donde la agricultura es un elemento clave de nuestro desarrollo económico, ya que supone el 2,69% del PIB y donde por otro lado, existe un gran problema que es el abandono del campo y la despoblación rural. Con eduAGRO 4.0 queremos construir un futuro prometedor para los jóvenes españoles y potenciar la profesionalización en el mundo rural, elemento fundamental para lograr una agricultura de futuro y así contribuir a la sostenibilidad del planeta”.

El campo demanda profesionales especializados

De acuerdo con diferentes estudios, la agricultura 4.0 demandará a medio y largo plazo más profesionales y menos mano de obra poco cualificada. En este contexto, 75 millones de jóvenes en el mundo están parados y el triple realiza trabajos por debajo de sus capacidades. Sin embargo, el 40% de los empleadores no encuentra las competencias que buscan a causa de la desconexión entre el mercado laboral y el sistema educativo. Algo especialmente intenso en el mundo agrario.

En España esta situación se agrava, con una tasa de desempleo juvenil de las más altas de Europa (33,8%), mientras que el campo busca desesperadamente que sus pueblos no se queden vacíos. “El objetivo es que la gente joven vea el campo como una salida laboral real y moderna”, señala Marina Fuentes, CEO de United Way España.

“Nuestro país -añade- es la primera potencia mundial productora y exportadora de aceite de oliva al igual que de alimentos frescos, frutas y hortalizas. El 59% de la producción vegetal agraria española es hortofrutícola y la agricultura uno de los pilares fundamentales de la economía. Es evidente que en este sector crear empleo y debemos ser capaces de ofrecerle los profesionales más cualificados”.

Un ejemplo es la dificultad que encuentran las compañías relacionadas con la maquinaria agrícola y la digitalización de las granjas (desde fabricantes de equipos hasta concesionarios y talleres) para cubrir los puestos en instalaciones, operarios, marketing, servicio post venta y mantenimiento de equipos.

“España -concluye Marina Fuentes- tiene un alto potencial (natural, humano y tecnológico) para contribuir a la creación de un modelo agrario pionero sostenible y de primer nivel. Sin embargo, la inmensa mayoría de las escuelas agrícolas no disponen de la totalidad de las tecnologías más innovadoras, ya que no existe esa conexión entre los recursos públicos y la industria y distribución de maquinaria agrícola avanzada”.

En este contexto, la Red Europea para el Desarrollo Rural (ENRD) ha identificado nuevas tendencias y oportunidades para negocios en el mundo rural. En el 2020 el objetivo es que todas las áreas rurales de la Unión Europea tengan banda ancha a la altura de los entornos urbanos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La digitalización del pequeño comercio ha llegado para plantar cara a franquicias y grandes empresas NTT Ltd. nombra a Araceli Pedraza como nuevo Country Manager para España CFI Reina Isabel imparte Ciclos de FP dirigidos a cubrir la actual demanda de empleo IMF Business School analiza la opinión de los españoles acerca de las universidades de su región mediQuo explica cómo saber si se padece depresión