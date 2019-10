Detener el cambio climático: Neutrino Energy como solución

Según los análisis de la Organización Mundial del Clima, el periodo entre 2015 y 2018 fue el más cálido desde que comenzaron los registros climáticos en el siglo XIX. Si las emisiones de gases contaminantes no cambian, se espera un calentamiento de entre 3 y 4 grados para finales de siglo El objetivo principal del Acuerdo Climático de París es garantizar que el calentamiento climático se mantenga muy por debajo de dos grados, al igual que en los tiempos preindustriales. Los acuerdos representan un mínimo consenso, el cual fue motivo de crítica por parte de las organizaciones ambientales. Exigen más protección climática y más solidaridad con los países pobres. Sin embargo, Antonio Guterres, secretario general de las ONU, considera que los acuerdos de Katowice implican mejoras sólidas. Aunque también pide más compromiso en la protección del clima. Dado que el cambio climático es muy veloz, la emisión de gases de efecto invernadero debe reducirse de manera rápida y efectiva.



Hoy el calentamiento global es de aproximadamente un grado más en comparación con los tiempos preindustriales. Si se mantiene el objetivo climático de menos de dos grados, esta tendencia debe detenerse rápidamente. Para ello es necesario reducir los gases de efecto invernadero que proceden de la combustión de petróleo y carbón y de la ganadería.



En Polonia, representantes de casi 200 países negociaron durante dos semanas estableciendo reglas para que los países adopten planes de cambio climático, e informen acerca sus progresos. El Acuerdo de París sobre el cambio climático no prevé sanciones para los países que no logren alcanzar los objetivos. Se basa totalmente en la confianza mutua. Por tanto, la transparencia y la equidad entre los países son fundamentales. Se espera que la presión del grupo anime a los estados a actuar de manera determinante.



La humanidad se está quedando sin tiempo

Según los análisis de la Organización Mundial del Clima, el periodo entre 2015 y 2018 fue el más cálido desde que comenzaron los registros climáticos en el siglo XIX. Si las emisiones de gases contaminantes no cambian, se espera un calentamiento de entre 3 y 4 grados para finales de siglo. Esto tendría consecuencias nefastas: sequías prolongadas, más olas de calor, tormentas más frecuentes e intensas y fuertes lluvias. "A pesar de las serias advertencias de los expertos climáticos de todos los países, la conferencia de Polonia no ha hecho lo suficiente", dijo decepcionada la directora de Greenpeace, Jennifer Morgan. "Los estados necesitan actuar con más diligencia. Ya no basta con acordar unas cuantas reglas para proteger el clima."



El jefe del departamento de "Protección del clima y política energética" de WWF Alemania también opina que el compromiso contraído no es suficiente. "Los ciudadanos deben presionar mucho más a los gobiernos para que se tomen en serio el cambio climático".



Para la organización no gubernamental CARE, Vitumbiko Chinook comentó: "No se puede atribuir a los países más vulnerables la carga total del cambio climático". Sabine Minninger, Miembro de "Brot für die Welt", lamenta que no haya habido un acuerdo para ayudar a los países vulnerables a hacer frente a los efectos del cambio climático. Por otra parte, Michal Kurtyka, presidente de la conferencia, se expresó de manera más positiva."El resultado representa mil pequeños pasos en la dirección correcta. Podemos estar orgullosos de ello".



Además de las medidas adoptadas en Katowice para hacer frente al cambio climático, también se negoció la ayuda financiera de los países más ricos a los más pobres. Los países más afectados por las consecuencias del cambio climático también exigieron esfuerzos mucho mayores para proteger el clima, a fin de reducir las consecuencias catastróficas. El comercio internacional de certificados de CO2 también causó polémica durante la conferencia. Hermann Ott, miembro del Presidium de la Unión Alemana de Conservación de la Naturaleza, acusó a las naciones de Arabia Saudita, Rusia y Estados Unidos de proteger sus industrias nacionales de gas y petróleo. La ministra alemana de Medioambiente, Svenja Schulze, se unió a una alianza de países industrializados y en desarrollo que exigieron más determinación en la protección del clima.



Alemania ha sido incapaz de lograr sus objetivos marcados. En la actualidad, una comisión está tratando de encontrar una manera de prescindir de las centrales eléctricas de carbón. Del mismo modo, la protección del clima en el transporte ha de ser promovida. Para el próximo año se planea adoptar una ley de protección climática por parte del gobierno federal.



La próxima cumbre climática de la ONU debería tener lugar en Chile en diciembre de 2019

Al mismo tiempo que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Katowice, el Neutrino Energy Group realizó una demostración de su su nueva tecnología de neutrinos para un grupo selecto de visitantes.



En base a numerosos parámetros, se probó la célula de energía de neutrinos más pequeña. Consiste en un pequeño trozo de papel de neutrino recubierto con nanopartículas dopadas. Se puede utilizar para extraer energía de las partículas de radiación invisible. La producción energética a partir de la radiación de neutrinos es similar al sistema fotovoltaico. La diferencia radica en que la radiación de neutrinos está disponible en todas partes las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. De acuerdo con las investigaciones actuales, esta radiación de neutrinos puede suministrar electricidad incluso a pequeños electrodomésticos. Tal demostración se registró ante notario previamente al evento, al que acudieron expertos y periodistas.



Se grabó un vídeo sobre la exitosa demostración

El CEO de "Neutrino Energy Group", Holger Thorsten Schubart, explica: "la cantidad de energía es aún pequeña, pero se puede escalar. La energía solar solo operaba en pequeños dispositivos, como calculadoras. Actualmente existen sistemas fotovoltaicos en hogares y en otros edificios, y su número sigue creciendo. La ciencia está en constante evolución. Lo que hoy parece utópico mañana puede ser una realidad cotidiana. Los electrodomésticos requieren hoy menos energía, por lo que pueden funcionar independientemente de las grandes compañías energéticas. Así que la energía de estos dispositivos ya no necesita generarse de forma centralizada. Una producción descentralizada es más eficiente gracias a la tecnología neutrino. Los neutrinos proviene del sol y del espacio y están en todas partes. Tienen una pequeña masa, por lo que producen interacciones débiles. La energía no se basa en la captura de estas partículas, sino en las microvibraciones que producen.



La energía de cada partícula es muy pequeña, pero en total hay cantidad suficiente de energía.

Debido a que el flujo de estas partículas es infinito, la humanidad tiene una fuente energética limpia e inagotable. Si se invierte lo suficiente en el desarrollo de esta tecnología, el cambio climático se puede detener. Neutrino Deutschland GmbH tiene su sede en Berlín. Es una empresa germano-estadounidense dirigida por Holger Thorsten Schubart. Su objetivo es el desarrollo de soluciones a partir las investigaciones sobre neutrinos y otras radiaciones. Con este propósito, trabaja con investigadores de todo el mundo. Fundada en 2008, la empresa matriz estadounidense "Neutrino INC" tiene la intención de ingresar pronto en la bolsa tecnológica de Estados Unidos (NASDAQ).