La empresa Kusi Wawa es pionera en ofrecer una solución al factor emocional de los cólicos del lactante

Kusi Wawa es una empresa española con sede en la provincia de Barcelona que ha conseguido posicionar su producto como referente hasta en 8 países distintos La universidad de Cornell en EEUU ha publicado un estudio para demostrar el factor emocional del cólico del lactante.[1]

Hasta ahora, cuando un recién nacido acude a su centro de salud con un caso de cólico del lactante, el profesional de pediatría siempre abordaba la situación considerando un trastorno digestivo. Sin embargo, este estudio demuestra que el factor emocional es casi tan o más importante que el factor físico.

El estudio se centra en el reflejo de succión. Y, estudia un grupo de bebés que presenta un cuadro típico de cólicos. En estos bebés, se estudia si, al ofrecer la succión éste se tranquiliza sin necesidad de acudir a ningún otro resorte (como cambiar la dieta de la madre en casos de lactancia materna, cambiar la leche artificial si toman fórmula, administrar medicamento, etc.)

El estudio demuestra que el echo de tener el reflejo bucal cubierto reduce de forma considerable el cólico del lactante. De esta manera, puede afirmar de forma contundente que el cólico del recién nacido no tan solo depende de un factor físico, sino que tiene un componente emocional significativo.

Es más, un apunte final del estudio confirma que incluso es posible que el cólico del lactante se inicie por motivos emocionales en vez de motivos físicos. Pues, en muchos de los casos observaron que cuando los padres estaban intentando calmar al recién nacido, cuando el bebé cambiaba de manos (resultando en que el padre que acudía estaba más relajado), solía tener más éxito a la hora de calmar el llanto.

La empresa española Kusi Wawa ha liderado el nuevo movimiento de cuidado del recién nacido presentando el único método que permite aliviar los cólicos de los recién nacidos de forma 100% natural. Esto lo consigue aplicando termoterapia para aliviar el dolor físico de la tripa de forma natural y segura, gracias a su dispositivo de seguridad anti quemaduras; y ofreciendo el contacto y apego necesario mediante los 12 pasos del Método Kusi Wawa para conseguir que, finalmente, el bebé acepte la succión para acabar de relajarse.

La empresa, que es única en el mundo en su categoría por su capacidad de innovación, lleva más de 3 años trabajando con todo un equipo de enfermería pediátrica, pediatras y matronas; presenta el Método Kusi Wawa para ayudar a las familias durante los primeros meses de vida de sus recién nacidos.

Con ventas en España, Francia, Italia, Portugal, Chile, Argentina, Colombia y Uruguay se presenta como el líder mundial en su categoría.

[1] EMOTIONAL FACTORS IN THE ETIOLOGY OF COLIC IN INFANTS By Milton I. Levine, M.D.

Vídeos

Kusiwawa