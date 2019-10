PayArea informa de los cambios de la PSD2 que afectan a los marketplaces Comunicae

martes, 1 de octubre de 2019, 11:01 h (CET) Las plataformas online de intermediaciones comerciales o marketplaces se han visto afectadas por la entrada en vigor de la nueva normativa Payment Service Directive 2 o PSD2. La PSD2 es la nueva normativa europea de pagos que unifica el sistema de servicios de pago electrónicos a nivel europeo Un marketplace actúa como intermediario entre dos partes, normalmente compradores y vendedores, es decir, no vende él directamente el producto o servicio, sino que a través de internet hace posible que dos partes formalicen una operación de compraventa o prestación de servicio. La nueva normativa PSD2 ha establecido algunos cambios relevantes en el ámbito financiero, como por ejemplo la posibilidad de que los usuarios puedan disponer de su información bancaria en un agregador, lo que obliga a los bancos a estar preparados para compartir esa información. Pero además de cambios en el ámbito financiero, la PSD2 trae otros como la obligación por parte de los marketplaces de contar con licencia propia de pagos para intermediar en los pagos, cosa que anteriormente no era obligatorio. Esta medida se implementa con la finalidad de garantizar la protección de los clientes y luchar contra el blanqueo de capitales.

Los marketplaces obligados a contar con licencia de pagos

Existen diferentes modalidades de marketplaces:

Marketplaces que no intermedian el pago entre las partes: En este caso, el marketplace no realiza movimientos de pagos y cobros entre las partes, sino que es el propio comprador el que paga directamente al vendedor. Existe una relación contractual de la plataforma con el vendedor y del vendedor con el comprador.

Marketplace que intermedia el pago entre las partes: En este caso es el marketplace quien ejecuta el cobro al comprador y después envía al vendedor (posterior al cobro de sus comisiones acordadas).

Los marketplaces afectados por esta nueva normativa y que deben contar con licencia propia de pagos son aquellos que intermedian el pago entre las partes, quedando exentos los que no realizan los cobros ni los pagos.

Solución para no contar con licencia de pagos

Estos marketplace tienen dos opciones para poder seguir realizando su actividad:

Solicitar licencia propia de pagos a la autoridad competente, licencia de Entidad de Pago en el Banco de España en nuestro país.

Contar con los servicios de una Entidad de Pago ya autorizada, como PayArea, que realice los cobros y pagos necesarios entre las partes.

El contar con los servicios de una entidad de pago externa ofrece al Marketplace y al usuario final las siguientes ventajas:

Centrarse en lo que mejor hace cada parte: Delegar la gestión de pagos en un especialista, permite al marketplace no alterar su actividad y centrarse en su propio crecimiento. La gestión de los pagos es una actividad financiera que nada tiene que ver con la actividad propia de un marketplaces, y requiere de medios y recursos específicos.

La obtención y mantenimiento de la licencia de pagos puede ser un proceso muy largo y tedioso, algo que en muchos casos es mejor evitar.

Evitar pasar a ser una entidad supervisada. Las entidades de pago están reguladas y supervisadas por los bancos centrales de sus respectivos países, lo que obliga, entre otros aspectos, a reportes y emisión periódica de información al regulador.

PayArea ofrece a los marketplaces de toda Europa el gestionar los pagos de acuerdo con la normativa vigente dado que cuenta con licencia de Entidad de Pago otorgada por el Banco de España y que le permite ofrecer este servicio en toda Europa.

Gestión de pagos y cobros de PayArea

PayArea interactúa entre comprador, vendedor y plataforma o marketplace, gestionando todos los cobros y pagos necesarios. La plataforma por tanto queda así exenta de contar con su propia licencia, dado que en ningún momento realiza cobros ni pagos entre las partes, todos son realizados por PayArea en nombre de la plataforma.

Por ejemplo, PayArea ofrece los servicios de entidad de pago a MytripleA, plataforma de financiación en España, desde su creación en 2015. MytripleA es un marketplace donde empresas obtienen financiación gracias a la aportación de inversores particulares que les prestan su dinero. Por tanto, se realizan diferentes movimientos de dinero, inversores – empresa, y finalmente empresa – inversores en el momento acordado para devolver el dinero a los inversores. Todos estos movimientos están gestionados por PayArea.

Otro ejemplo de empresa cliente de PayArea es Relender, plataforma italiana de crowdfunding de reconversión. Esta plataforma recauda fondos para dar nueva vida y reimpulsar proyectos industriales.

