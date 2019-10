Abre Decuatro Store, una nueva cafetería de bagels en el barrio de Chamberí Comunicae

martes, 1 de octubre de 2019, 10:45 h (CET) Tras 10 años inmersos en el mundo del catering, DeCUATROSTORE abre su primera cafetería en Madrid. Situada en el pleno distrito de Chamberí y con una decoración al estilo neoyorquino que no pasa desapercibida, ofrece los mejores bagels de la capital. Un local caracterizado por la luminosidad y los colores neutros, que con solo el olor al famoso producto de origen polaco transporta a la ciudad de Nueva York. www.decuatrocatering.com Situado en la Calle Ríos Rosas (distrito Chamberí), y con una decoración neoyorquina, DeCUATRO STORE sale a la calle abriendo un nuevo local donde se pueden degustar sus famosos bagels, considerados los mejores de Madrid.

Ese panecillo en forma de rosquilla, originario de la tradición judía ashkenazi de Polonia y que llegó a América por la emigración de ciudadanos europeos y judíos, se puede comer solo o relleno. Aunque lo que está claro es que están de muerte de todas las maneras. DeCUATRO STORE cuenta con una amplia y variada carta, donde se puede elegir desde el más clásico, con mortadela y queso Edam, hasta el más elaborado, con roastbeef, rúcula, parmesano y salsa de pepino. Pero si este producto no acaba de convencer, no importa, pues también se podrá optar por sus sándwiches gourmet, por sus ensaladas de temporada entre otras muchas delicias.

La falta de tiempo o de ganas de cocinar no suponen un impedimento, ya que todos sus productos pueden perdirse para llevar. De esta manera, este nuevo espacio ofrece una cena rica y saludable compuesta por productos homemade elaborados diariamente. Todo ello, sin mancharse las manos y contribuyendo con el medio ambiente, ya que DeCUATRO STORE apuesta por los envases ecofriendly. En cuanto a los desayunos DeCuatro Store puntúa muy alto en Madrid y en la zona de Chamberí donde ya hay incontables fieles a lo largo de las mañanas laborales, así como los fines de semana.

Acerca de DeCuatro Store

DeCUATRO nace en el año 2009 como una distinguida empresa de catering a domicilio que se caracteriza por la calidad de sus productos homemade, elaborados diariamente. DeCUATRO ofrece un excelente servicio para hacer de cualquier evento, una experiencia inolvidable. Tras 10 años de éxito sin precedentes en el mundo del catering, han decidido salir a la calle abriendo su propia cafetería, DeCUATRO STORE, situada en el emblemático distrito de Chamberí. En este nuevo espacio, con decoración al más puro estilo neoyorkino, se pueden degustar desde sus famosos bagels, considerados los mejores de la capital, hasta sus sándwiches gourmet, entre otras delicias.

