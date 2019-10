Cinco puntos clave del Valle de Arán para ver en un fin de semana El Valle de Arán tiene una ubicación privilegiada que lo convierten en cuna de pueblos reconocidos en toda España Redacción Siglo XXI

martes, 1 de octubre de 2019, 11:39 h (CET) El Valle de Arán (Val d'Aran) tiene muchos lugares mágicos que esperan ser descubiertos en cualquier momento del año. Es una pequeña zona de alta montaña que se encuentra en el noroeste de Cataluña en el centro de los Pirineos. Es la puerta de entrada a Cataluña y España.



Su ubicación privilegiada lo convierte en el único valle de España con carácter atlántico. Tiene una superficie de 620 km² con un 30 % de su territorio por encima de los 2.000 m de altitud.



Cuenta con una identidad fuerte y única con una cultura y un idioma: el aranés, una cocina occitano, tradiciones milenarias y especialidades gastronómicas. Muchas personas son fieles a esta región.



Amantes de la naturaleza, las montañas, la nieve y los deportes, el descanso, el patrimonio, la cultura y también la gastronomía son felices en el Valle de Arán.



Lo que no te puedes perder Desde una caminata tranquila y reparadora hasta un desafío extremo en un ambiente seguro, el Valle de Arán te brinda lo necesario para disfrutar y vivir momentos memorables.



Presta atención a los cinco puntos que no te puedes perder en una visita de fin de semana, en el que puedes aprovechar los apartamentos Arán:



Excursión en el Parque Nacional Aigüestortes En el Parque Nacional Aigüestortes y el Lago Sant Maurici, los excursionistas pueden disfrutar de las maravillas de este paisaje de más de 3.000 metros con espectaculares lagos y cascadas, senderos señalizados para todos los niveles y senderos para caminar o ir en bicicleta.



La caminata es una de las principales actividades en esta región de montañas, así como una amplia variedad de deportes acuáticos y emociones.



Estación de esquí Baqueira Beret es la estación de esquí más grande de la Península Ibérica. Con 72 senderos de más de cien kilómetros, se encuentra en parte en el territorio de Val d'Aran y se beneficia de la alta meseta de Pla de Beret, donde nació el Garona.



El complejo también ofrece algunas ideas originales, como "safaris ski", que son el destino perfecto sobre todo en la época invernal.



Pueblos pintorescos El Valle de Arán tiene una ubicación privilegiada que lo convierten en cuna de pueblos reconocidos en toda España, los cuales reciben miles de turistas cada año atraídos por un clima espectacular de verano en paisajes grandiosos para las fotos.



Entre los pueblos que debes conocer destaca en primer lugar Vielha, su capital, que tiene mucha historia y lugares para ofrecer. También está Bossost, que conserva el encanto de siglos pasados.



Bausen es otra villa que parece sacada de un cuento. Y por último está Les, en la frontera con Francia, el cual es reconocido por las aguas termales y una piscifactoría.



Flora y fauna variada En el Valle de Arán podrás observar una fauna particular que hace vida entre la abundante vegetación. Se consiguen especies exclusivas que no verás en ningún otro lugar del mundo y que lamentablemente algunas están en peligro de extinción.



A lo largo de una ruta de senderismo es normal que veas, por ejemplo, un quebrantahuesos, una perdiz blanca o una lagartija aranesa, o un emblemático oso pardo, un tritón pirenaico o una nutria.



Disfrutar de la gastronomía en restaurantes Una visita al Valle de Arán no estará completa si no disfrutas de las muchas opciones gastronómicas que ofrece. Aquí podrás deleitar desde platos locales hasta riquezas culinarias del resto de España y de otras partes del mundo.

