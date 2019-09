Schneider Electric se une a la coalición G7 Business for Inclusive Growth para luchar contra la desigualdad Comunicae

lunes, 30 de septiembre de 2019, 17:56 h (CET) La coalición empresarial G7 Business for Inclusive Growth (B4IG) se lanzará durante la Cumbre de Líderes del G7 en Biarritz, Francia. Las empresas participantes están invirtiendo en total más de 1.000 millones de dólares en más de 50 iniciativas, que actualmente están beneficiando a 100 millones de personas. La compañía tratará este y otros temas relacionados en el Innovation Summit de Barcelona los próximos 2 y 3 de octubre Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, se ha comprometido a intensificar sus acciones para promover los derechos humanos en todas sus cadenas de valor, a construir puestos de trabajo inclusivos y a fortalecer la inclusión en sus ecosistemas empresariales, tanto internos como externos. De esta forma, impulsará los esfuerzos del G7 para fortalecer la igualdad de oportunidades, abordar las desventajas locales y luchar contra la discriminación por motivos de género.

Los miembros del B4IG tienen una presencia global, cubren una amplia gama de sectores, emplean a más de 3,5 millones de personas alrededor del mundo y, conjuntamente, cuentan con unos ingresos anuales de más de 1 billón de dólares. La coalición B4IG es la primera iniciativa de este tipo dirigida por empresas con un enfoque de 360° para abordar la desigualdad, una vocación internacional y un punto de vista multi-stakeholder, que se enfoca en la creación de sinergias entre empresas, gobiernos y organizaciones filantrópicas. La estrategia de la coalición se basa en tres pilares: El compromiso empresarial contra las desigualdades, para promover los derechos humanos, la inclusión y diversidad en los puestos de trabajo y la inclusión en la cadena de valor; una incubadora para diseñar o expandir nuevos modelos de negocio inclusivos, testeando así la innovación social y la colaboración público-privada a nivel microeconómico; y un foro de financiación para el crecimiento inclusivo, que promueve mecanismos innovadores de financiación entre empresas, gobiernos y entidades filantrópicas.

La coalición G7 B4IG será coordinada por la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, cuyo trabajo ha demostrado que las desigualdades obstaculizan el crecimiento y la movilidad social. La coalición podrá beneficiarse, durante los próximos tres años, de la experiencia de la OCDE en el análisis económico y social. Los progresos y las lecciones aprendidas se compartirán durante una reunión anual de la junta directiva, en la que estarán presentes los directores ejecutivos y las figuras clave de los sectores públicos y de la sociedad civil, incluyendo la Organización Internacional del Trabajo y la Fundación Bill y Melinda Gates. Los resultados del B4IG se compartirán con Business 7 y Labour 7, para ayudar a informar sobre sus contribuciones al G7, con vistas a fomentar políticas de crecimiento macroeconómico más inclusivas. El B4IG se presentará ante el Presidente Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo el viernes 23 de septiembre, antes de la Cumbre de Líderes del G7 en Biarritz.

Schneider Electric, por su parte, aportará su programa Social Innovation to Tackle Energy Poverty a la incubadora del B4IG. La pobreza energética consiste en la falta de servicios energéticos adecuados en los hogares. Alrededor del 11% de los europeos sufren pobreza energética, en particular la gente mayor, las familias monoparentales con hijos, los hogares con bajos ingresos, los niños, las personas con discapacidad, las personas con enfermedades crónicas y los desempleados solteros. El objetivo de la aceleradora Social Innovation to Tackle Energy Poverty de Schneider Electric es identificar, desarrollar y apoyar proyectos innovadores que ofrezcan soluciones creativas y que transformen los sistemas para abordar la pobreza energética y promover la sostenibilidad energética. Hasta la fecha se han seleccionado 42 proyectos, en los que se ha proporcionado apoyo con formación a unas 40.000 personas. La Fundación Schneider Electric, a través de su Programa de Voluntariado, fomenta las habilidades de sus empleados voluntarios a través de los proyectos, a la vez que se asegura de que otras entidades puedan beneficiarse de estas innovaciones sociales y puedan obtener acceso a la financiación.

Jean-Pascal Tricoire, Chairman & CEO de Schneider Electric, afirma: "Gracias a la plataforma Business for Inclusive Growth, todos tenemos la oportunidad de resolver la paradoja entre el progreso universal y un futuro sostenible para nuestro planeta. Esto requiere innovación, dedicación e inversiones, pero se verá recompensado con mucho más: vidas más llenas, naturaleza preservada y un mundo en paz".

Gabriela Ramos, Chief of Staff de la OECD y G7 Sherpa, explica, por su parte, que "la creciente desigualdad es uno de los mayores desafíos sociales actuales. Está perpetuando la pobreza, socavando la cohesión social y la confianza. El crecimiento económico sostenible equivale a un crecimiento económico inclusivo. Significa dar a cada individuo la oportunidad de realizar su potencial, la oportunidad, no sólo de contribuir al crecimiento de una nación, sino de beneficiarse de él, independientemente de su origen o procedencia. La OCDE acoge con satisfacción esta iniciativa puesta en marcha a la hora de implicar a algunas de las empresas más importantes del mundo para que trabajen codo a codo con los gobiernos y la OCDE en la lucha contra las desigualdades. Por nuestra parte, continuaremos liderando el camino en el análisis, investigación y experiencia sobre desigualdad".

La compañía tratará este y otros temas relacionados en el Innovation Summit de Barcelona los próximos 2 y 3 de octubre.

INFORMACIÓN ADICIONAL - Los pilares de G7 Business for Inclusive Growth

1/ Comprometerse a que los beneficios del crecimiento económico se compartan más ampliamente

Al entrar en la B4IG, Schneider Electric se compromete a promover los derechos humanos en todas sus cadenas de producción, a luchar contra el trabajo infantil y forzado y a respetar la libertad de asociación. Las empresas que participan en el acuerdo se comprometen, a su vez, a construir ambientes de trabajo equitativos e inclusivos, incluyendo la provisión de salarios decentes, la promoción de la igualdad de género y la preparación de los empleados para el futuro del trabajo a través de programas de formación y perfeccionamiento. Las empresas también se comprometen a abordar la desigualdad de oportunidades, como aquellas causadas por las desventajas regionales, apoyando programas de desarrollo comunitario, fortaleciendo el abastecimiento inclusivo y ampliando el acceso y la asequibilidad de los servicios básicos.

En el contexto de la coalición B4IG, Schneider Electric se comprometerá específicamente con un programa de tres años pensado para avanzar hacia estos objetivos. Este compromiso se sustenta en la opinión de que esa participación no sólo es una forma de responsabilidad empresarial, sino que también representa el futuro de las empresas exitosas. Las empresas se benefician de modelos de crecimiento más inclusivos a través de una mano de obra más formada y comprometida, una clase media más amplia de consumidores con mayor poder adquisitivo, entornos operativos más estables y un mayor nivel de confianza por parte de los empleados, los clientes y las partes interesadas.

2/ La incubadora del B4IG

Se trata de una plataforma donde las empresas pueden incubar, compartir, ampliar y reproducir nuevos enfoques empresariales inclusivos. La incubadora del B4IG actuará como laboratorio para testar, escalar y replicar proyectos de innovación social. Su objetivo es garantizar que la acción microeconómica pueda servir de base para las políticas macroeconómicas a nivel del G7 y más allá.

Los miembros de B4IG ya han destinado más de 50 proyectos a la plataforma, movilizando más de mil millones de dólares en financiación privada y beneficiando a 100 millones de personas hasta la fecha. A través de B4IG, tratarán de aprovechar estos proyectos para fortalecer su impacto social colectivo alrededor del mundo.

Algunos proyectos serán acelerados, ampliados o replicados a través de la incubadora B4IG, aprovechando la colaboración con otros miembros de la coalición, organizaciones filantrópicas y el sector público. Además, las empresas compartirán los aprendizajes de proyectos que ya están en marcha y que pueden servir como modelos de negocio inclusivos para ser emulados o replicados. Entre los proyectos, hay iniciativas para abordar el problema de las personas sin hogar, ayudar a los desempleados a reincorporarse al trabajo y mejorar el acceso a servicios básicos como la financiación, los seguros y el transporte en las regiones desfavorecidas y remotas de los países del G7.

3/ Un foro inclusivo de financiación del crecimiento para crear sinergias entre las fuentes de financiación

Los miembros de B4IG también establecerán un Foro de financiación para el Crecimiento Inclusivo para catalizar la financiación innovadora e híbrida a favor del impacto social, y para evaluar cómo construir mayores sinergias entre las corrientes de financiamiento privado, público y filantrópico. El Foro examinará la manera de aprovechar mecanismos de financiación prometedores, como la financiación basada en los resultados, incluso a través de la incubadora de B4IG.

Sobre el B4IG

Business for Inclusive Growth (B4IG) es una coalición global, impulsada por la OCDE, que tiene como objetivo agrupar y fortalecer las iniciativas de las empresas privadas para reducir las desigualdades de oportunidades, de género y de territorio, y crear mayores sinergias con los esfuerzos gubernamentales. Los miembros actuales incluyen: Accenture, Agropur, AXA, BASF, BNP Paribas, Groupe BPCE, CareCentrix, Cogeco, Crédit Agricole, Danone, Engie, GINgroup, Goldman Sachs, Henkel, INGKA Group (franquicia de IKEA), JPMorgan, JAB / Keurig Dr Pepper, Johnson & Johnson, Kering, Legal & General, L’Oréal, MARS, Groupe Renault, Ricoh, Schneider Electric, Sodexo, Suez, TIAA, Unilever, Veolia, Virgin and Ylva.incibad

Sobre la OCDE

La OCDE es una organización internacional que trabaja para desarrollar políticas para mejorar la vida de las personas. Junto con los gobiernos y la sociedad civil, establece estándares y busca soluciones basadas en la evidencia para múltiples retos sociales, económicos y ambientales. La web de la OCDE proporciona más información sobre la iniciativa B4IG y sobre su trabajo sobre la desigualdad y el crecimiento inclusivo. Las consultas sobre el trabajo de la OCDE sobre crecimiento inclusivo y para el G7 deben dirigirse a gabriela.ramos@oecd.org, a romina.boarini@oecd.org o al departamento de Prensa de la OCDE.

Sobre Schneider Electric

En Schneider Electric, creen que el acceso a la energía y a lo digital es un derecho humano básico. Capacitan a todos para aprovechar al máximo su energía y recursos, asegurando que Life Is On esté en todas partes, para todos, en todo momento.

Brindan soluciones digitales de energía y automatización pensadas para la eficiencia y la sostenibilidad. Combinan tecnologías energéticas líderes en el mundo, automatización en tiempo real, software y servicios en soluciones integradas para hogares, edificios, centros de datos, infraestructura e industrias.

Están comprometidos con dar rienda suelta a las infinitas posibilidades de una comunidad abierta, global e innovadora que sienta pasión por sus propósitos inclusivos y de empoderamiento.

www.se.com/es/es/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los Ayuntamientos de Almonacid y Albalate de Zorita organizan la Marcha Solidaria Virgen del Pilar Patricio Novoa, nuevo CEO de VASS Chile Amazing ayuda a la juguetera Schleich Iberia a incrementar un 57% sus ventas mensuales en España STYLEWEST; Referencia en ropa urbana en Internet AleaSoft: Bajada de los precios de mercados eléctricos europeos por mayor producción renovable