STYLEWEST; Referencia en ropa urbana en Internet Comunicae

lunes, 30 de septiembre de 2019, 18:03 h (CET) Hace ya más de sesenta años la empresa Valenciana Stylewest se ha reinventado para traer a España las marcas que son tendencia en el mundo de la moda. Desde Levi’s en los años setenta hasta el streetwear inglés en 2019, sus tiendas miran hacia un futuro cargado de los aprendizajes del pasado Hace ya más de sesenta años la empresa Valenciana Stylewest se ha reinventado para traer a España las marcas que son tendencia en el mundo de la moda. Desde Levi’s en los años setenta hasta el streetwear inglés en 2019, sus tiendas miran hacia un futuro cargado de los aprendizajes del pasado.

Con locales en Nuevo Centro y la Calle Cirilo Amorós y más de medio siglo de existencia, Stylewest sigue siendo la tienda predilecta de la juventud de Valencia. Hoy los clientes visitan la tienda con sus padres, quienes hace unos años hacían fila en su puerta para recibir en exclusiva lo mejor de las marcas norteamericanas.

Los comienzos en el mundo de las tiendas online

Dejaron atrás Privata y Laroche para apostar por estilos como el streetwear o sportswear y actualmente distribuyen marcas como Sik Silk, 11 Degrees, Sinners Attire, Goorin Bros, Illusive London, Ellesse y Armani Exchange.

Los cambios no son únicamente en las marcas, comenzaron su andadura en 2016 en el mundo digital con su tienda online de ropa, distribuyendo las tendencias más fresh del momento a toda España con envíos 24 horas y con varios métodos de pago; tarjeta, Contrareembolso y Sequra (Compra ahora y paga después).

Esto supuso un salto sin retorno en el mundo online y sobretodo en las redes sociales, siguiendo desde entonces una tendencia que no deja de crecer.

Una Visión Estratégica En El Mundo de la Moda

Las modas pasan y las marcas cambian pero siempre va a haber un objeto de deseo fuera de lo mainstream y mercado para cosas exclusivas. Tener la visión para reconocer las tendencias, las ubicaciones estratégicas de los puntos de venta y la experiencia de compra son la receta sencilla y difícil de lograr que los mantiene siempre en la cima de la ola.

Según Edurne García San Miguel, Gerente General y tercera generación al frente del negocio, “siempre hay nichos de mercado interesantes para quien está dispuesto a escuchar a los clientes; en Stylewest hacemos todo lo posible por anticiparnos a sus necesidades y entender cuál es la imagen que buscan transmitir”.

García también explica que el dinamismo característico de la industria de la moda ha acelerado su ritmo en los últimos años por cuenta de la hiperconectividad que ofrece el mundo digital. “Antes deseábamos las marcas que veíamos en televisión o en las revistas y las tendencias podían tardar años en llegar y durar mucho tiempo; ahora llegan de forma inmediata y nacen en la calle con personas normales”.

Por esos motivos la tienda multimarca decidió apostar por la distribución de firmas independientes o clásicas que no cuentan con tiendas propias en la ciudad o incluso en el país. La iluminación les llegó acompañada por un balón, pues gracias a la cercanía con algunos futbolistas, quienes hoy son trendsetters del streetwear en España, conocieron algunas de las marcas que hacen parte de su inventario; Camisetas de Hombre o de Mujer, Pantalones Vaqueros, Sudaderas o incluso Gorras son las prendas más demandadas actualmente.

Principios y Valores Diferenciales

Dada la naturaleza de Stylewest, no aceptan la conformidad como máxima. Se esfuerzan día a día en seguir creciendo con la firme intención de expandir satisfaciendo a los clientes.

Pese a su tendencia innovadora los propietarios todavía encuentran valor en prácticas cada vez menos frecuentes en las grandes cadenas, como el reservar prendas sin costo, ofrecer una atención personalizada para asesorar a los clientes por whatsApp y vía telefónica.

El futuro de la marca, de acuerdo con García, se construye todos los días con los ojos puestos en la expansión por Europa y los pies en Valencia. Sin poner en riesgo los valores que han convertido en Stylewest lo que es hoy en día.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.