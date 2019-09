El autor presenta las técnicas en una obra orientada a sacar el máximo rendimiento al sistema de trabajo de las empresas El escritor y country manager de Eurowag, David Perramon, lanza su primera obra: el “Método Pharrel”, dirigido a todos aquellos emprendedores que quieran dar un salto cualitativo en la efectividad de su gestión comercial. El experimentado autor ha desarrollado una metodología que facilita el trabajo al sector comercial, al mismo tiempo que permite conocer al instante en qué fase del proceso de venta están todas las oportunidades que gestionan la red comercial. Perramon posee una amplia experiencia en la transformación de métodos y equipos de trabajo adecuándose a los exigentes cambios de mercado.

El “Método Pharrell” promete ser la solución a una realidad presente en empresas: “la mayor parte de ellas son capaces de gestionar bien los clientes una vez ya lo son, pero no son capaces de gestionar las fases anteriores como la prospección; la cualificación de un potencial cliente; la negociación y, finalmente, la fase de cierre de una oportunidad de venta”, son algunas de las indicaciones que Perramon abordará en su nuevo libro. Con ello, los interesados serán capaces de resolver muchas de las cuestiones que se plantean en el proceso de planificación empresarial: ¿Por qué no se vende el producto? ¿Cuánto ha de gastarse en formación y material para la red comercial? El “Método Pharrell” se convierte en un indispensable para todos aquellos que deseen encontrar una mejor manera de gestionarse y aplicar soluciones a “problemas que, en algunos casos, no se sabe de su existencia”.

El libro, según el autor "surge para dar solución a una realidad que siempre me he encontrado en las empresas donde he tenido la oportunidad de dirigir el departamento comercial. Es la realidad que explico en la parte inicial del libro pero para resumirlo diría que la mayor parte de empresas son capaces de gestionar bien los clientes una vez ya lo son, pero no son capaces de gestionar las fases anteriores. Me refiero a la prospección, la cualificación de un potencial cliente, la negociación y finalmente la fase de cierre de una oportunidad de venta."

