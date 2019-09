ARHOE convoca la XIV edición del Premio para Racionalizar los Horarios Españoles Comunicae

lunes, 30 de septiembre de 2019, 16:52 h (CET) El Premio para Racionalizar los Horarios Españoles, que ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles concede anualmente, reconoce a aquellas entidades, empresas y medios de comunicación que más hayan contribuido a la racionalización horaria y a la conciliación de vida personal, familiar y laboral en el ámbito que ellos representan. El plazo de presentación de candidaturas finalizará el 18 de octubre de 2019 ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles ha convocado la XIV edición del Premio para Racionalizar los Horarios Españoles con el apoyo de la Comunidad de Madrid, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, CaixaBank, Banco Santander, Reale Seguros, Pfizer, Sending, DCH e IFMA España. Este premio, que se otorga anualmente, se creó hace trece años con la finalidad de reconocer a aquellas entidades, empresas y medios de comunicación que más hayan contribuido a la racionalización horaria en el ámbito que ellos representan.

Reale Seguros, Servimedia, Hirukide, Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, Cadena Ser, Fedepe, Wolters Kluwer, El País, Mensajeros de la Paz, Suez Spain, Ellas pueden (Radio 5-RNE), Club de Malasmadres, Fundación Woman´s Week, Cofares, Asefarma, El Mundo, CSIF, Pfizer, Softmachine y Europa Press son algunos de los galardonados en ediciones pasadas de los Premios para Racionalizar los Horarios Españoles.

En palabras de José Luis Casero, presidente de ARHOE, "estos premios tienen como objetivo, reconocer a las entidades, empresas y medios de comunicación que más se hayan distinguido en el apoyo y desarrollo de nuestras propuestas. Porque creemos necesario dar a conocer y reconocer a todos aquellos que de una u otra forma, han dado pasos para favorecer en su medida, el que avancemos para alcanzar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, favorecer la igualdad, mejorar la calidad de vida y la salud, dormir el tiempo suficiente, aumentar la productividad, disminuir la siniestralidad, apoyar el rendimiento escolar, facilitar la globalización, y, en definitiva, dar mayor valor al tiempo".

Destinatarios

Los Premios para Racionalizar los Horarios se dividen en tres modalidades distintas:

A los ciudadanos, entidades e instituciones que más hayan contribuido a la adopción de unos horarios más racionales.

A las empresas que más se hayan destacado por la implantación de acciones que propicien unos horarios más racionales.Dentro de esta modalidad, se incluyen dos categorías: gran empresay pyme.

A los medios de comunicación que, a través de artículos, entrevista o reportajes, más se hayan destacado en la sensibilización de la sociedad a favor de un cambio de los horarios.

Presentación de candidaturas

La presentación de las candidaturas para las tres modalidades del premio podrá ser realizada por las instituciones, entidades y personas a quienes ARHOE y los miembros del jurado inviten a presentar su propuesta. Las candidaturas deberán acreditar de manera clara y fehaciente los méritos por los que se les debe entregar este galardón.

El plazo de presentación de candidaturas finalizará el 18 de octubre de 2019. Los miembros del jurado podrán presentar candidaturas con posterioridad al plazo establecido, siempre que lo hagan tres días antes de la fecha prevista para su constitución.

Dotación

Cada uno de los premios consistirá en un pin de oro, creado por Yanes y un diploma acreditativo de la distinción. Los premios serán indivisibles y no podrán quedar desiertos.

Jurado

El jurado estará constituido por destacadas personalidades de la política, la empresa, la universidad y los medios de comunicación. Dicho jurado se formará antes del 18 de octubre de 2019. El jurado, además de conceder los premios, podrá proponer a las entidades convocantes hasta tres accésits por cada una de las modalidades.

Entrega de Premios

La entrega de premios tendrá lugar el próximo mes de noviembre, en el marco del XIV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles.

Sobre ARHOE

ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles es una entidad sin ánimo de lucro, cuyos fines son concienciar a la sociedad sobre el valor del tiempo y la importancia de su gestión, y promover medidas que faciliten una racionalización de los horarios en España. Entre los socios de ARHOE, contamos con representantes de diferentes instituciones y entidades, ministerios, comunidades autónomas, empresarios, sindicatos, universidades, sociedad civil, etc.

