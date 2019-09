"Una herencia, veinte plagas y algo más": Cómo entender la tensión vasca desde una mirada histórica

El autor inspira a reflexionar sobre los orígenes del deseo independentista vasco El escritor Luis Blanco lanza su libro Una herencia, veinte plagas y algo más; un ensayo político que permite comprender la historia y el presente del deseo independentista de la comunidad vasca. El autor ofrece en su obra, editada por viveLibro, una profunda reflexión de los acontecimientos acaecidos en el último siglo en la comunidad, a la par que rememora los movimientos políticos resultados de la ambición de autogobierno e independencia. Una nación “que jamás existió y combatía a un enemigo inventado”, explica el autor. El lector encontrará momentos reseñables como los pactos habidos entre el PNV, EA y ETA, así como la ruptura con los partidos estatales: “Ni PP ni PSOE estarán en el futuro Gobierno vasco con la anulación total de todos los pactos y alianzas actuales”, argumenta Blanco.


Sinopsis del libro

En un principio fue solamente como LA HERENCIA DE ANÍBAL BARCA, pero ante los grandes acontecimientos habidos y los acuerdos subscritos en secreto en Pau (Francia), en septiembre de 1998, todo se fue alargando ante tanto suceso habido nada agradable para esto que todavía se le llama España, surgiendo más y más asuntos importantes, tantos que, una vez concluida, hubo que anular páginas y páginas para no hacer una historia interminable. En aquellos acuerdos, ante el cariz presentado se exponía como lo más acertado permitir un referéndum para de una u otra manera acabar con toda la locura que invade las mentes de esta gente, pero eso sí, con todas las consecuencias que la hipotética independencia llevara, con todas, ya que su locura no tiene final hasta el mismo día de hoy, y cualquier día será de hoy, según ellos, para recobrar una supuesta libertad perdida, formar la nación que jamás existió y combatir al enemigo inventado.



"Desde el primero hasta el último lendaka, están con la misma letanía de autogobierno e independencia. He aquí una pequeña parte de los pactos habidos entre el PNV, EA (de entonces) y la ETA de siempre. Ruptura total con los partidos estatales: Ni PP ni PSOE estarán en el futuro Gobierno vasco con la anulación total de todos los pactos y alianzas actuales. Gobernarán en minoría con el apoyo parlamentario de HB, con referencia a la «Construcción Nacional», agudizando la confrontación con el Estado español. Derecho a la autodeterminación y territorialidad de Álava, Guipúzcoa, Navarra, Vizcaya y los territorios en suelo francés. Las constantes iniciativas de España y Francia han dejado graves heridas, y no va a ser fácil recobrar nuestra libertad perdida, ya que nos quieren ver como un pueblo subyugado, que Euzkal Herria no es un pueblo libre, Euzkadi Ta Askatasuna toma como legítimos todos los instrumentos que tiene un pueblo para defenderse. Son nuestros enemigos que quieren destruirnos".

