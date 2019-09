"Secretos, sueños y otros demonios", un libro de relatos cargados de misterio, intriga y emoción Comunicae

lunes, 30 de septiembre de 2019, 16:28 h (CET) La tercera entrega de Franzela Llerena convertirá al lector en un personaje más de las vibrantes historias de la abuela Dominga Dar marcha atrás en el tiempo nunca fue tan fácil: la panameña Franzela Llerena, transporta a los lectores a revivir las historias de la abuela Dominga con su nuevo libro Secretos, sueños y otros demonios. Junto con el apoyo de la editorial viveLibro, la también abogada y experta en resolución de conflictos y mediación, ha conseguido reunir suspense, intriga y emoción en una serie de relatos donde sus protagonistas se verán inmensos en misteriosos escenarios. Las batallas resucitadas por Dominga hipnotizarán al lector y lo llevarán a ser partícipe de cada una de sus vivencias.

Franzela Llerena publica con la editorial su obra Secretos, sueños y otros demonios. Una obra única de relatos cortos llenos de suspense, intriga y emoción donde el lector conocerá personajes que llegarán al corazón. Historias que nacen para resultar inexplicables, pero que resultarán inolvidables.

“Secretos, sueños y otros demonios” es el tercer trabajo llevado a cabo por la abogada miembro del Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) y autora de otras obras como “Mujeres de Mi Familia” y “Fideicomiso, Planeación y Protección”. La escritora promete, una vez más, cautivar al lector con su última ontología tan mágica que transportará en el tiempo: "Los lectores, si yo llego a lograr mi propósito, vivirán cada aventura, sentirán en carne propio la angustia de Chiquinquira, se helará su sangre mientras leen las premoniciones de la tía Esmeralda y su tinaja, correrán con Micaela, sentirán la angustia de Isabela al perder la espada de su familia, experimentaran el misterio de la Casona Amarilla, entre otros. Mucho más, es un viaje corto pero emocionante es una montaña rusa de sentimientos."

Sobre Vivelibro

La Editorial viveLibro se especializa en apoyar autores (novelistas, ensayistas, biógrafos, poetas, etc.) independientes en el lanzamiento de sus primeras obras.

