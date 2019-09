Planes para disfrutar del otoño: teatro en tiempos de posverdad, festival de poetas GRIOTS y autocine Comunicae

lunes, 30 de septiembre de 2019, 16:41 h (CET) No todo es síndrome postvacacional en otoño. He aquí una serie de planes infalibles para comenzar el curso: autocine, teatro, un festival poético y varias lecturas Crisis de conciencia en tiempos de posverdad. El 4 y 5 de octubre, La Duda inaugura la temporada del Corral de Comedias de Alcalá de Henares, en un montaje dirigido por Darío Facal, también director de esta joya arquitectónica del siglo XVII que gestiona Fundación Teatro La Abadía. Carmen Conesa y Ernesto Arias encarnan, respectivamente, a la estricta monja y el cura renovador enfrentados en este juego de sospechas y ambigüedades que escribió John Patrick Shanley, y se sirve ahora en los tiempos de la posverdad. www.corraldealcala.com

Teatro por el derecho a la salud. Por sexto año consecutivo y del 24 de septiembre al 6 de octubre, la ONG Anesvad y la icónica sala teatral Microteatro unen fuerzas en el ciclo Por los demás, una programación de ocho piezas escénicas, entre comedias, thrillers o danza, creadas para difundir información sobre Enfermedades Tropicales Desatendidas (ETD), de las que se ocupa la ONG. Esta temporada, y para celebrar el Decenio de la Mujer Africana, las obras se centrarán especialmente en las mujeres. www.microteatro.es

Clásicos del cine y bodas estilo Las Vegas. Autocine Madrid RACE reivindica en su gigantesca pantalla tres películas de culto de los años ochenta y noventa: Grease, Los Goonies y Pulp Fiction. Esta enorme explanada que es el mayor cine de coches de Europa, ubicado a diez minutos de Plaza de Castilla y con un magnífico skyline, acogerá el viernes 27, el sábado 28 y el domingo 29 de septiembre la película Grease, el musical más taquillero durante 20 años; el lunes 30 y martes 1 será el turno de Los Goonies, aquella historia de amistad que marcó a toda una generación de niños y adolescentes; y el miércoles 2 y el jueves 3 de octubre estará en cartel Pulp Fiction, la cinta con la que un entonces desconocido Quentin Tarantino revolucionó el Festival de Cannes en 1994. Además, antes de las proyecciones se celebrarán fast weddings estilo Las Vegas, por una entrada algo superior a la habitual. www.autocinesmadrid.es

Festival Poetas GRIOTS. Un año más se celebra en Madrid POETAS Poético Festival. Será los días 11 y 12 de octubre en Espacio Fundación Telefónica y La Casa Encendida de Madrid, en esta ocasión homenajeando a los GRIOTS: los bardos, las personas que transmiten historias de su pueblo por la vía de la tradición oral. Artistas como Koleka Putumba, Pongo y Dbi Young Ani-tafrika se encontrarán con el público madrileño. Las lecturas se conjugarán con conciertos de música electrónica, rap y pop, spoken word y los encuentros de temática feminista y vinculados a la realidad de la diáspora africana. www.poeticofestival2019.weebly.com

Un libro que anima a pensar con el cuerpo. El libro Pensar con el cuerpo, de los expertos sanitarios Jader Tolja y Francesca Speciami, es una introducción a la neurobiología, propone una experimentación directa de cómo el cuerpo reacciona espontáneamente a las acciones. La percepción interna del cuerpo influye en la relación con el trabajo, el espacio, el tiempo, las personas del entorno, la manera de vestir, el lenguaje, la alimentación o la sexualidad.

Repensar el capitalismo. Todos el mundo es capitalista, aunque difícilmente se encuentra a alguien que sea capaz de reconocerlo en voz alta. Al menos eso piensa el experto en marketing José Carlos León, que utiliza su experiencia para disertar sobre cómo han cambiado las empresas en los últimos años, sobre todo en relación con sus valores éticos sobre el medio ambiente o los derechos de los trabajadores.

