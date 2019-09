Uponor lanza Phyn Plus, un asistente inteligente de agua Comunicae

lunes, 30 de septiembre de 2019, 16:13 h (CET) Phyn Plus protege la vivienda de las fugas de agua, detecta irregularidades en el sistema de fontanería y proporciona una información valiosa sobre el consumo del agua El 30 % de los daños por fugas de agua ocurren en viviendas unifamiliares (Chalets).

Uponor, multinacional de origen finlandés y líder en su sector con más de 100 años de historia a sus espaldas, acaba de lanzar al mercado español Uponor Phyn Plus, un asistente inteligente de agua que supervisa y analiza la instalación de fontanería y que cuenta con función de corte del suministro de agua

Uponor Phyn Plus

Un solo dispositivo es capaz de monitorizar el flujo de agua de una vivienda. Gracias a su sistema patentado de análisis de alta definición de las ondas de presión que ejerce el agua, Phyn Plus avisa al instante cuando se produzca una fuga a través de notificaciones Push que lanza al usuario a través de su APP y permite cortar el agua desde cualquier lugar para prevenir daños.

Uponor Phyn Plus entre sus funciones:

Recibe alertas de fugas al instante

Mitiga los daños con el cierre automático

Controla la factura de agua en el momento

Realiza un diagnóstico diario de la instalación de fontanería

Detecta si se produce congelación en las tuberías Inteligencia del sistema

Phyn Plus establece una correspondencia entre la presión que ejerce el agua en cada una de las salidas de la casa comparándolas con las guardadas en su memoria, en la que constan más de 40.000.000 de duchas, descargas de cisternas, llenados de piscinas y cargas de lavadoras.

Una vez instalado, Phyn Plus aprende inmediatamente de las diferentes fuentes de consumo de la casa, crea un perfil único para cada una de ellas y proporciona información sobre cuánto agua se usa. Además, conocerá el comportamiento de un uso normal de la vivienda.

Reconocimientos profesionales

El asistente de agua inteligente Phyn Plus recibió el premio Red Dot en la categoría de Diseño. El Premio Red Dot es uno de los concursos de diseño más grandes del mundo. Adicionalmente, la semana pasada recogía también el premio al mejor diseño de la mano de AUNA Distribución, uno de los Grupos de Compras sectoriales más destacados de nuestro país.

Uponor tiene como misión mejorar la calidad de vida de las personas, y por ello para la compañía finlandesa es realmente relevante la experiencia que los diferentes profesionales del sector vivan con respecto a la marca. No en vano, desde sus 5 centros de inteligencia de Europa y EE.UU destina cada año más de 50 millones de Euros a I+D+i para aportar soluciones que proporcionen confort, ahorro energético y salubridad a los usuarios finales de las instalaciones.

Para más información: http://phyn.uponor.com/es/

Sobre Uponor

Uponor es un proveedor líder internacional de sistemas y soluciones para el suministro de agua potable, Climatización Invisible (soluciones radiantes) de bajo consumo energético y sistemas para el segmento de obra civil. La compañía presta servicios a una variedad de mercados de construcción, incluidos los residenciales, comerciales, industriales y de ingeniería civil. Uponor emplea a unos 4.100 empleados en 30 países, principalmente en Europa y Norteamérica. En 2018, las ventas netas de Uponor alcanzaron casi 1.200 millones de euros. Uponor tiene su sede en Finlandia y cotiza en el Nasdaq Helsinki.

