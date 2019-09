Stuart lanza su servicio Offline Delivery para llevar a casa las compras realizadas en tiendas físicas Comunicae

lunes, 30 de septiembre de 2019, 15:33 h (CET) El servicio permitirá mejorar la estrategia omnicanal de los retailers a través de entregas programadas que permitan a los compradores físicos mejorar su experiencia de compra, evitándoles cargar con bolsas o paquetes de manera innecesaria. Casi la mitad de los compradores españoles visita tiendas físicas al menos una vez a la semana, según datos del Consumer Insights Survey 2019 elaborado por PwC Stuart, la plataforma tecnológica on demand que conecta cualquier tipo de negocio con la mayor flota de partners mensajeros independientes, ha presentado su nuevo Offline Delivery, un servicio de conserjería que permitirá a los comercios españoles ofrecer entregas programadas en franjas de 15 minutos también a los compradores físicos, evitando que carguen con bolsas o paquetes de manera innecesaria y mejorando su experiencia de compra.

Los comercios españoles empiezan a observar como contar con una buena estrategia omnicanal les puede ayudar a optimizar sus recursos. La mayoría de los compradores exige que su forma de comprar sea integrada y multicanal a la hora de comprar, por lo que el canal offline sigue siendo importante entre los compradores españoles. En concreto, el 48% de los españoles visita tiendas físicas al menos una vez a la semana, un incremento respecto al 40% de hace cuatro años, según el Consumer Insights Survey 2019, elaborado por PwC.

El servicio Offline Delivery tiene como objetivo dar respuesta a estas nuevas necesidades de los consumidores y comercios españoles, ofreciendo a los compradores una opción de conserjería que les permita llevar sus compras al destino deseado, programando la recogida al horario que más se ajuste al cliente en franjas de 15 minutos. Este servicio es muy demandado por turistas que quieren recibir en sus hoteles la compra realizada en tiendas de ropa o supermercados, tambien por clientes que no desean cargar con su propia compra y eligen un servicio de entrega en su propio hogar o trabajo a la hora que más le convenga, etc...

“Contar con una buena estrategia omnicanal se ha convertido en el gran objetivo de los retailers españoles para adaptarse a la forma de comprar de los nuevos consumidores, los cuales cada vez tienen menos tiempo en su día a día y buscan disponer de servicios que les ofrezcan la conveniencia que ellos desean”, según palabras de David Guasch, Director General de Stuart en España. “Gracias al servicio de conserjería Offline Delivery, los comercios españoles podrán ofrecer opciones de entrega programada en franjas de 15 minutos también a los clientes que acudan a sus tiendas, enriqueciendo de esta manera su experiencia de compra y adaptándose sus nuevas necesidades.

Las entregas programadas se han convertido en una realidad en nuestro país, según datos del estudio “Pedidos on-demand: entregas inmediatas versus programadas” sobre el comportamiento del consumidor online en España, realizado por Stuart. Este tipo de entregas están ganando terreno entre los consumidores online españoles. El porcentaje de entregas programadas en la ciudad de Barcelona prácticamente se ha duplicado del año 2017 (10%) al 2018 (19%). Por otro lado, en la ciudad de Madrid los envíos programados son todavía más populares, pasando del 17% en 2017 al 24% en 2018.

Stuart sigue desarrollando servicios que ayudan al comercio de proximidad de las grandes ciudades en su camino hacia la digitalización. La compañía ya ofrece entregas programadas en franjas de 15 min. los 7 días de la semana y al mismo precio, gracias a una plataforma a la vanguardia tecnológica que cuenta con funcionalidades avanzadas de análisis y big data, incluyendo expedición automática y geolocalización del envío en tiempo real.

