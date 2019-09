Carretillas TR y BYD FORKLIFT trabajando por el desarrollo sostenible Comunicae

lunes, 30 de septiembre de 2019, 12:49 h (CET) BYD Forklift y Carretillas TR están revolucionando el sector de las carretillas La empresa Carretillas TR, distribuidora oficial de BYD Forklift en la península ibérica, se congratula por el galardón que la prestigiosa revista económica Fortune ha otorgado recientemente a la compañía china por su compromiso con la transformación ecológica y el desarrollo sostenible. La empresa multinacional, creadora de las carretillas 100% ecológicas que comercializa Carretillas TR, ha logrado conseguir la tercera posición del top ten “Change the world” que este medio de comunicación ha elaborado con las empresas que “lideran los cambios en el mundo”.

En nombre de Carretillas TR, Xavier Cabané ha mostrado su satisfacción por el premio que ha recibido BYD Forklift, ya que “que demuestra, una vez más, que estamos trabajando con las mejores marcas del mercado”. “Nuestro objetivo primordial es que nuestros clientes puedan disfrutar de los productos más innovadores y de un servicio próximo, ágil y eficaz”, ha añadido Cabané.

BYD Forklift ha revolucionado el mundo de las carretillas, en los últimos años, con la más avanzada tecnología y el máximo respeto por el Medio Ambiente. Aunque surgió en el año 2003 especializándose en las baterías móviles, en la actualidad BYD Forklift dispone de una gama completa de carretillas ecológicas, así como de una flota de vehículos eléctricos.

Sobre Carretillas TR

Carretillas TR es una empresa con más de 145 años en el mercado. Inició sus actividades en 1867, cuando todavía no existían las carretillas elevadoras actuales y el carbón se transportaba todavía en carros para el suministro de gas en Barcelona. La manipulación del carbón se efectuaba desde el mismo barco o desde almacenes portuarios hasta las instalaciones de Catalana de Gas, siendo ésta la base del trabajo de la compañía durante varias generaciones en Valdemoro, Paterna y Jerez de la Frontera.

