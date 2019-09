Grupo Agrotecnología ha participado en el Crop Innovations and Regulations 2019 Comunicae

lunes, 30 de septiembre de 2019, 12:17 h (CET) Del 10 al 12 de septiembre, Barcelona ha sido la sede del Crop Innovations and Regulations 2019, convirtiéndose en el epicentro neurálgico sobre análisis de regulación, transferencia de conocimientos y creación de redes de industrias de nutrición y protección de cultivos. En este marco, Grupo Agrotecnología presentó los resultados de su estudio "Smart Bacillus-based formulations: successful solutions against diseases affecting row and cash crops Grupo Agrotecnología, empresa líder en el sector de bioestimulantes, biopesticidas, biofertilizantes y pionera en la estrategia de Residuo Cero, ha participado en el Crop Innovations and Regulations (CIR) celebrado en la ciudad de Barcelona durante los días 10 y 12 de septiembre de 2019 en el Palacio de Congresos de Cataluña. Desde el propio evento confirman que existe un interés creciente en el uso de agentes de control biológico para la protección de cultivos. Los productos ecológicos están sujetos a los mismos estándares de eficacia y rendimientos que los pesticidas convencionales a pesar de que ofrecen otros beneficios. La clave radica en la eficacia, desarrollar productos que mejoren la producción superando los obstáculos de la formulación y que sean sostenibles.

Esta Conferencia de innovación y regulación de cultivos ha congregado a más de 240 gerentes de formulación, de I+D, expertos en registros, gerentes de biocontrol, más de 130 empresas de la comunidad agroquímica y de protección de cultivos, así como a representantes de la Comisión Europea, Reino Unido, España, Dinamarca, Austria, etc. para conocer sus puntos de vista y debatir acerca de los mayores desafíos y oportunidades de la industria de nutrición y protección de cultivos con el objetivo de desarrollar y promover una agricultura más sostenible: los marcos regulatorios, biocontrol, estrategias de formulación de protección de cultivos, evaluación de riesgos ambientales y requisitos de modelado, nuevas tecnologías y requisitos reglamentarios para el biocontrol. En este marco de análisis, el departamento de I+D+i de Grupo Agrotecnología, el día 12, en la sesión de Biocontrol ha presentado su estudio “Smart Bacillus-based formulations: successful solutions against diseases affecting row and cash crops".

Para Grupo Agrotecnología, este tipo de eventos, y así lo confirman, constituyen una plataforma idónea para compartir y conocer los nuevos avances y el marco regulatorio de la industria. Su apuesta por elaborar Residuo Cero les ha permitido trazar estrategias de protección de cultivos a la vez que desarrollar productos eficaces y eficientes. Su verdadero motor y eje es la inversión continua y permanente en I+D+ i, siendo este último junto con la formulación las dos palancas motrices que garantizan el éxito de un producto Residuo Cero, reto que precisa de constancia, inversión y trabajo, así como de una actitud comprometida con el medio ambiente, la biodiversidad y la agricultura sostenible.

Agrotecnología: Grupo Agrotecnología es una empresa española de dedicada a la investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de productos para la protección y nutrición de cultivos agrícolas respetuosos con el medio ambiente. Grupo Agrotecnología, tiene su sede central en España, desde donde atiende a los mercados de Europa y África y también cuenta con filiales en México, Colombia, Brasil, Chile, Perú y China.

